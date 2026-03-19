Cum a descris-o Diego Simeone pe Barcelona, înaintea confruntării din sferturile Champions League: “Uneori, cifrele vorbesc”

Diego Simeone a oferit declaraţii despre confruntarea cu Barcelona, după ce Atletico Madrid s-a calificat în sferturile Champions League. Madrilenii au trecut de Tottenham, scor 7-5, la general, şi sunt pentru a opta oară, în ultimii 13 ani, în această fază a competiţiei europene.
Diego Simeone nu a vrut să ofere prea multe declaraţii despre această statistică, mărturisind că uneori, cifrele vorbesc de la sine, fără a fi nevoie de alte comentarii.
Cum a descris-o Diego Simeone pe Barcelona, înaintea confruntării din sferturile Champions League
Diego Simeone a analizat-o pe Barcelona, următoarea adversară a echipei sale din Champions League. Tehnicianul argentinian a descris formaţia catalană ca fiind cea care “atacă cel mai bine din Europa”, aşteptându-se la o “dublă” extrem de dificil.
“Va trebui să jucăm tot aşa, va fi dificil pentru că întâlnim echipa din Europa care atacă cel mai bine. Dar suntem nerăbdători să jucăm.
(N.r. De opt ori în sferturile Champions League cu Atletico Madrid) Uneori nu trebuie să vorbeşti, cifrele vorbesc de la sine. Trebuie să oferim cea mai bună energie pe care o avem, să ne reinventăm. Echipa nu a început bine (n.r. returul cu Tottenham), avantajul de trei goluri nu a fost unul bun. Am reuşit să egalăm de la 2-1, am avut situaţii să închidem, a venit penalty-ul de la final. Egalul era unul meritat.
Vom încerca să concurăm cu Barcelona, e rândul nostru. Repet, e echipa din Europa care atacă cel mai bine. Avem posibilitatea de a juca un sfert de finală împotriva lor la un nivel înalt, trebuie să arătăm acel nivel şi noi”, a declarat Diego Simeone, conform marca.com, după ce Atletico Madrid s-a calificat în sferturile Champions League.
Rivalele din La Liga, Barcelona și Atletico Madrid, s-au mai duelat în sferturile Champions League în urmă cu zece ani. La momentul respectiv, madrilenii se impuneau cu 3-2, la general. Și cu doi ani înainte, tot trupa lui Diego Simeone avea câștig de cauză în fața catalanilor, scor 2-1, la general, tot în sferturile competiției.
🚨 OFFICIAL: Champions League quarter finals are set! 🏆✨
🇩🇪 Bayern 🆚 Real Madrid 🇪🇸
🇪🇸 Barcelona 🆚 Atlético 🇪🇸
🇵🇹 Sporting 🆚 Arsenal 🏴
🇫🇷 PSG vs Liverpool 🏴
Who's going to Budapest? 👀
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026
