Cum au ajuns bannerele rasiste pe stadion la Rapid – Dinamo? Replică dură pentru Andrei Nicolescu: “Fabulează”

Andrei Nicolae Publicat: 19 martie 2026, 9:05

Suporterii lui Dinamo, la meciul cu Rapid / Sport Pictures

Adrian Olteanu, responsabilul de ordine și siguranță de la Rapid, a făcut dezvăluiri privind modul în care suporterii lui Dinamo ar fi reușit să intre cu bannerele cu caracter rasist la derby-ul din Giulești. Cu această ocazie, angajatul clubului alb-vișiniu i-a dat și o replică lui Andrei Nicolescu, care acum câteva zile muta vina strict pe umerii echipei gazdă pentru cele întâmplate.

Meciul dintre Rapid și Dinamo din prima etapă de play-off a fost unul extrem de tensionat atât pe teren, cât și în tribune. Pe lângă scandalul de arbitraj acuzat de alb-roșii din cauza lui Istvan Kovacs și “VAR-ului” Cătălin Popa, suporterii “câinilor” au ieșit în evidență în mod negativ prin numeroase bannere cu caracter rasist.

Ieri în robie / Azi în galerie“, “Diferența dintre noi / E ca dintre Mozart și Florin Mitroi” sau “Singura voastră captură / E fierul din bătătură“, au fost doar câteva dintre mesajele afișate de fanii lui Dinamo, care l-au făcut inclusiv pe sociologul Gelu Duminică să ceară sancționarea clubului bucureștean.

Cum ar fi ajuns bannerele respective fără știința Rapidului

Înainte de toate, trebuie descris pe scurt cum ajung echipele să intre cu bannere pe stadioane. De regulă, liderii sau reprezentanții suporterilor transmit către clubul organizator (gazdele) și/sau către firma de securitate mesajele pregătite. După ce sunt analizate de Jandarmerie și delegatul de joc, acestea primesc sau nu acordul. Ulterior, în ziua meciului se face încă un control de către forțele de ordine, pentru a verifica dacă vreun suporter nu are un banner care nu se află pe lista respectivă.

Potrivit fanatik.ro, Dinamo a trimis o listă cu doar cinci bannere către Rapid, iar niciunul dintre ele nu se număra printre cele cu caracter rasist. Două au fost oricum interize, pentru că făceau referire la Dan Șucu: “Astăzi nu este doar un mit, Crișan conduce curatul Rapid / Mircea Crișan, singurul sifon original”.

Problema e că, în afară de aceste 3 mesaje, singurele care au fost aprobate de observatorul partidei, de comandantul Jandarmeriei, cât și de mine, în tribune au mai apărut încă 8 mesaje. Toate aceste 8 mesaje au tentă rasistă și discriminatorie. Asta ne duce cu gândul că ne-au fost trimise acele 5 mesaje doar ca să nu spună că nu au niciunul, iar de celelalte s-au ocupat ei să le bage“, mai spune Adrian Olteanu pentru sursa citată anterior.

În plus, responsabilul de ordine și siguranță de la Rapid a declarat că nu are cum ca vina să aparțină exclusiv clubului gazdă, ținând cont că dinamoviștii au fost cei care au reușit să treacă de securitate cu bannerele în cauză: “Declarația domnului Nicolescu este că la fiecare meci are loc o ședință tehnică unde se discută despre mesaje.

Totul e adevărat. De aici încolo, domnul Nicolescu fabulează. Aceste 8 mesaje nu au fost prezentate. Automat, nu au fost acceptate. Din start, doar introducerea lor este o culpă. Suporterii dinamoviști și clubul trebuie să își asume“.

Cum apar astfel de breșe în securitate

Olteanu vorbește și despre cât ușor pot fi ascunse astfel de mesaje interzise, suporterii având posibilitatea să le ascundă în obiecte vestimentare: “Nu sunt prea mari ca dimensiuni. Dacă ai o geacă mai groasă, bagi în căptușeală. Suporterii se descurcă. Are haina două fețe. Nu e ca și cum nu se poate intra.

Durerea mare este că acest domn președinte vorbește și spune niște lucruri fără acoperire din punct de vedere al fair-play-ului care ar trebui să existe între cluburi. Dinamo nu e la prima abatere pe tema rasismului“.

