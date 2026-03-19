Arne Slot a dat o veste proastă la Liverpool, după recitalul cu Galatasaray din optimile Champions League

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 9:01

Arne Slot, în timpul unui meci la Liverpool/ Profimedia

Arne Slot a reacţionat după ce Liverpool a învins-o categoric pe Galatasaray, scor 4-0, în returul optimilor de Champions League. Campioana din Premier League s-a calificat în sferturile competiţiei, acolo unde va da peste PSG.

Arne Slot a dat o veste proastă după victoria categorică cu Galatasaray. Managerul “cormoranilor” a dezvăluit că Mohamed Salah s-a accidentat, acesta fiind motivul pentru care a fost înlocuit de Cody Gakpo în minutul 74.

După o primă repriză modestă, în care a ratat un penalty, Mohamed Salah şi-a luat revanşa în a doua parte a jocului, reuşind să ofere o pasă decisivă la reuşita lui Hugo Ekitike, din minutul 51, şi să marcheze în minutul 62, din assist-ul lui Florian Wirtz.

Arne Slot a dezvăluit că Mohamed Salah a cerut schimbare deoarece a resimţit un disconfort, el dorind să continue să joace pentru a marca mai mult.

“În ceea ce privește accidentarea lui Salah, a cerut o înlocuire, nu pentru că ar fi crezut că a marcat suficient, ci pentru că a simțit ceva, așa că haideți să vedem care va fi starea sa până în weekend și după aceea”, a declarat Arne Slot, după Liverpool – Galatasaray 4-0.

De asemenea, Arne Slot a tras concluziile şi după calificarea în sferturile Champions League. Liverpool se pregăteşte de un duel “de foc”, cu PSG.

“De la început până la sfârșit, cred că am jucat așa cum eu mi-am dorit, așa cum sperau jucătorii și așa cum sperau fanii. Dacă ajungi în fazele finale ale Ligii Campionilor, știi un lucru sigur: că poți înfrunta Paris Saint-Germain, pentru că este o echipă incredibilă.

Am experimentat asta sezonul trecut când i-am întâlnit. În deplasare, un meci foarte, foarte dificil, iar aici, pe Anfield… Am jucat un meci fantastic împotriva lui PSG. Am spus de multe ori cât de grozav a fost acel meci, cel mai bun pe care l-am reușit în cariera mea – poate nu prin rezultat, ci prin modul în care ar trebui jucat fotbalul.

Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află RomâniaFinlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Ambele echipe au jucat fotbal, au vrut doar să-i distreze pe fani. Am fost singura echipă care i-a adus în prelungiri, singura echipă care i-a adus la lovituri de departajare, dar acea echipă a arătat în acest sezon că nu a scăzut nivelul”, a mai spus Arne Slot.

Liverpool vrea să-și ia revanșa în fața celor de la PSG, după eșecul dramatic din sezonul trecut. În optimile Champions League din 2025, francezii îi eliminau pe „cormorani” la penalty-uri, scorul la general fiind de 1-1. Echipa lui Luis Enrique avea să câștige, în cele din urmă, marele trofeu.

Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările
EXCLUSIVFlorin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”
“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins
Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”
Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 4 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav