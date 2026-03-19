Arne Slot a dat o veste proastă la Liverpool, după recitalul cu Galatasaray din optimile Champions League

Arne Slot a reacţionat după ce Liverpool a învins-o categoric pe Galatasaray, scor 4-0, în returul optimilor de Champions League. Campioana din Premier League s-a calificat în sferturile competiţiei, acolo unde va da peste PSG.
Arne Slot a dat o veste proastă după victoria categorică cu Galatasaray. Managerul “cormoranilor” a dezvăluit că Mohamed Salah s-a accidentat, acesta fiind motivul pentru care a fost înlocuit de Cody Gakpo în minutul 74.
După o primă repriză modestă, în care a ratat un penalty, Mohamed Salah şi-a luat revanşa în a doua parte a jocului, reuşind să ofere o pasă decisivă la reuşita lui Hugo Ekitike, din minutul 51, şi să marcheze în minutul 62, din assist-ul lui Florian Wirtz.
Arne Slot a dezvăluit că Mohamed Salah a cerut schimbare deoarece a resimţit un disconfort, el dorind să continue să joace pentru a marca mai mult.
“În ceea ce privește accidentarea lui Salah, a cerut o înlocuire, nu pentru că ar fi crezut că a marcat suficient, ci pentru că a simțit ceva, așa că haideți să vedem care va fi starea sa până în weekend și după aceea”, a declarat Arne Slot, după Liverpool – Galatasaray 4-0.
De asemenea, Arne Slot a tras concluziile şi după calificarea în sferturile Champions League. Liverpool se pregăteşte de un duel “de foc”, cu PSG.
“De la început până la sfârșit, cred că am jucat așa cum eu mi-am dorit, așa cum sperau jucătorii și așa cum sperau fanii. Dacă ajungi în fazele finale ale Ligii Campionilor, știi un lucru sigur: că poți înfrunta Paris Saint-Germain, pentru că este o echipă incredibilă.
Am experimentat asta sezonul trecut când i-am întâlnit. În deplasare, un meci foarte, foarte dificil, iar aici, pe Anfield… Am jucat un meci fantastic împotriva lui PSG. Am spus de multe ori cât de grozav a fost acel meci, cel mai bun pe care l-am reușit în cariera mea – poate nu prin rezultat, ci prin modul în care ar trebui jucat fotbalul.
Ambele echipe au jucat fotbal, au vrut doar să-i distreze pe fani. Am fost singura echipă care i-a adus în prelungiri, singura echipă care i-a adus la lovituri de departajare, dar acea echipă a arătat în acest sezon că nu a scăzut nivelul”, a mai spus Arne Slot.
Liverpool vrea să-și ia revanșa în fața celor de la PSG, după eșecul dramatic din sezonul trecut. În optimile Champions League din 2025, francezii îi eliminau pe „cormorani” la penalty-uri, scorul la general fiind de 1-1. Echipa lui Luis Enrique avea să câștige, în cele din urmă, marele trofeu.
