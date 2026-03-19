Arne Slot a dat o veste proastă la Liverpool, după recitalul cu Galatasaray din optimile Champions League

Arne Slot a reacţionat după ce Liverpool a învins-o categoric pe Galatasaray, scor 4-0, în returul optimilor de Champions League. Campioana din Premier League s-a calificat în sferturile competiţiei, acolo unde va da peste PSG.

Arne Slot a dat o veste proastă după victoria categorică cu Galatasaray. Managerul “cormoranilor” a dezvăluit că Mohamed Salah s-a accidentat, acesta fiind motivul pentru care a fost înlocuit de Cody Gakpo în minutul 74.

După o primă repriză modestă, în care a ratat un penalty, Mohamed Salah şi-a luat revanşa în a doua parte a jocului, reuşind să ofere o pasă decisivă la reuşita lui Hugo Ekitike, din minutul 51, şi să marcheze în minutul 62, din assist-ul lui Florian Wirtz.

Arne Slot a dezvăluit că Mohamed Salah a cerut schimbare deoarece a resimţit un disconfort, el dorind să continue să joace pentru a marca mai mult.

“În ceea ce privește accidentarea lui Salah, a cerut o înlocuire, nu pentru că ar fi crezut că a marcat suficient, ci pentru că a simțit ceva, așa că haideți să vedem care va fi starea sa până în weekend și după aceea”, a declarat Arne Slot, după Liverpool – Galatasaray 4-0.