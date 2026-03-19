Home | Fotbal | Liga 1 | Marele dinamovist căruia Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro pentru a-l da afară de la FCSB

Marele dinamovist căruia Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro pentru a-l da afară de la FCSB

Dan Roșu Publicat: 19 martie 2026, 8:50

Marele dinamovist căruia Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro pentru a-l da afară de la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali a vorbit despre George Ţucudean (34 de ani), dinamovistul care a ajuns la FCSB, în 2015, atunci când clubul din Ştefan cel Mare nu a avut nevoie de serviciile lui.

Ţucugol a fost împrumutat în 2015 de Charlton la echipa lui Becali, alături de care el a câştigat Liga 1, Cupa României şi Cupa Ligii României. El nu a fost însă păstrat de finanţator după expirarea împrumutului.

Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro lui George Ţucudean pentru a se despărţi de FCSB

“Sunt jucători care funcționează la 26 de ani, cum a fost Țucudean. Dinamovist, a fost la mine apoi și l-am dat la CFR Cluj, unde a luat nu știu câte campionate. A dat multe goluri. El la 26 de ani a devenit fotbalist, eu i-am dat 90.000 să scap de el”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

“Regret că nu am luat campionatul şi cu Dinamo. A fost prima mea echipă și m-am ataşat foarte tare. Dacă voiam să mă întorc undeva, când am plecat de la Standard, m-aş fi întors la Dinamo. Dar conjuctura m-a dus la Steaua, pentru că Dinamo n-a avut nevoie de mine”, spunea Ţucudean, în 2023, citat de Orangesport.

George Ţucucean, de 5 ori campion în Liga 1

În cariera lui, Ţucudean a câştigat 5 titluri de campion, două Cupe ale României, două Supercupe ale României şi o Cupă a Ligii României. El s-a retras în 2020, după problemele cardiace.

“Ferească Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng! Am luat decizia să mă retrag, pentru că nu se știe niciodată. Pentru binele meu, cel mai bine a fost să mă opresc”, spunea Ţucudean, în 2020, pentru Antena Sport.

Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Finlanda, cea mai fericită ţară din lume pentru al 9-lea an consecutiv. Pe ce loc se află România
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
Războiul din Iran loveşte în plin tehnologia. Un gaz invizibil e pe cale să declanşeze o criză globală, din România până în Japonia
Selecții pe bază de zodiac și de „vibrații pozitive” la Cupa Mondială! Antrenorii pentru care superstițiile dictau convocările
EXCLUSIVFlorin Răducioiu a anticipat dezastrul de la FCSB: “Mă înjură steliștii acum”
Gică Hagi a numit singurul avantaj al Turciei în barajul cu România: “Doar aşa sunt favoriţi”
“Dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu..”. A văzut că Gică Hagi a cedat acțiunile de la Farul și s-a convins
Max Verstappen, criticat după ultimele declaraţii: “Își aruncă întotdeauna jucăriile din cărucior”
Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
1 FotoValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav 2 Venea gratis la Universitatea Craiova, dar Mihai Rotaru l-a refuzat. Acum Manchester United îl transferă! 3 Veste proastă pentru Zeljko Kopic înaintea derby-ului cu Craiova! Dinamo a pierdut un jucător important 4 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 5 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă. Clubul Rapid a anunţat decesul: “Pierdere dureroasă” 6 Constantin Budescu se întoarce în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav