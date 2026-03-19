Marele dinamovist căruia Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro pentru a-l da afară de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre George Ţucudean (34 de ani), dinamovistul care a ajuns la FCSB, în 2015, atunci când clubul din Ştefan cel Mare nu a avut nevoie de serviciile lui.
Ţucugol a fost împrumutat în 2015 de Charlton la echipa lui Becali, alături de care el a câştigat Liga 1, Cupa României şi Cupa Ligii României. El nu a fost însă păstrat de finanţator după expirarea împrumutului.
Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro lui George Ţucudean pentru a se despărţi de FCSB
“Sunt jucători care funcționează la 26 de ani, cum a fost Țucudean. Dinamovist, a fost la mine apoi și l-am dat la CFR Cluj, unde a luat nu știu câte campionate. A dat multe goluri. El la 26 de ani a devenit fotbalist, eu i-am dat 90.000 să scap de el”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.
“Regret că nu am luat campionatul şi cu Dinamo. A fost prima mea echipă și m-am ataşat foarte tare. Dacă voiam să mă întorc undeva, când am plecat de la Standard, m-aş fi întors la Dinamo. Dar conjuctura m-a dus la Steaua, pentru că Dinamo n-a avut nevoie de mine”, spunea Ţucudean, în 2023, citat de Orangesport.
George Ţucucean, de 5 ori campion în Liga 1
În cariera lui, Ţucudean a câştigat 5 titluri de campion, două Cupe ale României, două Supercupe ale României şi o Cupă a Ligii României. El s-a retras în 2020, după problemele cardiace.
“Ferească Dumnezeu, am fi putut vedea cazuri precum cel al lui Ekeng! Am luat decizia să mă retrag, pentru că nu se știe niciodată. Pentru binele meu, cel mai bine a fost să mă opresc”, spunea Ţucudean, în 2020, pentru Antena Sport.
