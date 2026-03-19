Marele dinamovist căruia Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro pentru a-l da afară de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre George Ţucudean (34 de ani), dinamovistul care a ajuns la FCSB, în 2015, atunci când clubul din Ştefan cel Mare nu a avut nevoie de serviciile lui.

Ţucugol a fost împrumutat în 2015 de Charlton la echipa lui Becali, alături de care el a câştigat Liga 1, Cupa României şi Cupa Ligii României. El nu a fost însă păstrat de finanţator după expirarea împrumutului.

Gigi Becali i-a dat 90.000 de euro lui George Ţucudean pentru a se despărţi de FCSB

“Sunt jucători care funcționează la 26 de ani, cum a fost Țucudean. Dinamovist, a fost la mine apoi și l-am dat la CFR Cluj, unde a luat nu știu câte campionate. A dat multe goluri. El la 26 de ani a devenit fotbalist, eu i-am dat 90.000 să scap de el”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

“Regret că nu am luat campionatul şi cu Dinamo. A fost prima mea echipă și m-am ataşat foarte tare. Dacă voiam să mă întorc undeva, când am plecat de la Standard, m-aş fi întors la Dinamo. Dar conjuctura m-a dus la Steaua, pentru că Dinamo n-a avut nevoie de mine”, spunea Ţucudean, în 2023, citat de Orangesport.

George Ţucucean, de 5 ori campion în Liga 1

În cariera lui, Ţucudean a câştigat 5 titluri de campion, două Cupe ale României, două Supercupe ale României şi o Cupă a Ligii României. El s-a retras în 2020, după problemele cardiace.