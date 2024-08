"E idolul tuturor, persoana ideală!" Gică Hagi, încântat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României: "Alegerea perfectă!" - Antena Sport

Gică Hagi a refuzat propunerea FRF, dar este încântat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României. El a avut prima reacţie după meciul Farul – Poli Iaşi, scor 2-0, din etapa a 4-a a Ligii 1. Jucătorii „Regelui” erau fără victorie în acest sezon, până la confruntarea cu moldovenii.

Farul a părăsit ultimul loc din Liga 1 şi se pregăteşte pentru o deplasare „de foc”. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează confruntarea din Ghencea cu campioana en-titre, FCSB.

Gică Hagi, încântat că Mircea Lucescu va fi selecţionerul României

Fericit că a reuşit să „spargă gheaţa” în Liga 1, Gică Hagi a vorbit şi despre negocierile dintre Mircea Lucescu şi oficialii Federaţiei.

„Greu, cum am zis înainte de meci, toate meciurile sunt grele. Am câştigat, sunt fericit. Trebuie să mergem înainte, să schimbăm lucrurile, că trebuiau schimbate. Dar fotbalul e imprevizibil, nu poţi să controlezi totul. Astăzi am muncit mult, s-au bătut, am făcut ce trebuie.

Orice jucător are nevoie de reuşite. Asta le-am spus, nu contează câte mingi greşeşti, contează cum o iei. Am stat să discut cu fiecare în parte. Am încercat să le zic să fim noi, echipa care ştie să joace fotbal.