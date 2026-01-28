E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1! - Antena Sport

Fundaşul central Esteban Orozco a plecat de la FC Argeş, dar s-a transferat tot în Liga 1. El a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia.

Fotbalistul nu era prima variantă la FC Argeş şi a decis să schimbe clubul. Unirea Slobozia se află pe locul 12 în Liga 1, cu 21 de puncte, şi are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

”Bine ai venit, Esteban Orozco!

Fundaşul spaniol, în vârstă de 27 de ani vine de la FC Argeş.

Esteban Orozco a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum AFC Chindia Târgovişte, Antequera CF, Sant Rafel şi Betis Deportivo.