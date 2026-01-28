Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1!

E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1!

Radu Constantin Publicat: 28 ianuarie 2026, 19:09

Comentarii
E oficial. Esteban Orozco s-a transferat tot în Liga 1!

Fundaşul central Esteban Orozco a plecat de la FC Argeş, dar s-a transferat tot în Liga 1. El a ajuns la un acord cu Unirea Slobozia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul nu era prima variantă la FC Argeş şi a decis să schimbe clubul. Unirea Slobozia se află pe locul 12 în Liga 1, cu 21 de puncte, şi are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

”Bine ai venit, Esteban Orozco!

Fundaşul spaniol, în vârstă de 27 de ani vine de la FC Argeş.

Esteban Orozco a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe precum AFC Chindia Târgovişte, Antequera CF, Sant Rafel şi Betis Deportivo.

Reclamă
Reclamă

Noul nostru jucător a bifat 10 meciuri în acest sezon de Superliga şi 2 în Cupa României, pentru formaţia FC Argeş.

Mult succes în tricoul galben-albastru!”, au anunţat cei din Slobozia.

Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIBFiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Observator
Se schimbă banii în România. Bancnotele vor fi înlocuite în următorii ani după pensionarea casierului BNR
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”
20:59
Borussia Dortmund – Inter LIVE TEXT (22:00). Cristi Chivu luptă pentru optimi. Cum arată echipele de start
20:42
Dinamo vrea să schimbe contractul jucătorului! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu
20:37
Ultima etapă de Champions League (LIVE TEXT, 22:00). 18 meciuri se joacă la aceeași oră. Cum arată clasamentul
20:07
Marius Şumudică, ironii la Gigi Becali: “Râdea când i-am spus că va juca de patru ori cu Metaloglobus”
19:55
S-a spart banca în 2025! FIFA a anunţat câte miliarde s-au cheltuit anul trecut
19:30
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul 4 “Şocant! Ce tragedie!” Reacţia presei din Grecia după accidentul şocant în care 7 fani PAOK au murit în România 5 VIDEODramă în România: un microbuz cu fani ai lui PAOK, implicat într-un accident cu 7 morţi şi 3 răniţi 6 Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizațiControl antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați