“E un jucător de bani mai mulţi!” Mihai Stoica, prima reacţie după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise

Mihai Stoica a oferit prima reacție după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise. Oficialul de la FCSB a transmis că, în opinia sa, transferul s-ar fi putut realiza în schimbul unei sume mai mari.
Darius Olaru a plecat de la FCSB în schimbul a 3 milioane de euro. 6 ani și jumătate a petrecut mijlocașul la echipa patronată de Gigi Becali.
Mihai Stoica a reacționat după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise
Mihai Stoica a venit cu detalii despre transferul lui Olaru. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit și că fostul căpitan al roș-albaștrilor nu va încasa un salariu cu mult mai mare, față de cel pe care i-l oferea Gigi Becali.
Acesta a mai transmis și că Olaru a acceptat mutarea deoarece își dorea o schimbare.
“În opinia mea, e un jucător de bani mai mulți, nu poți să nu ții cont că vrea să plece și să facă o schimbare.
Nu o să câștige mult mai mulți bani decât la noi, dar după 6 ani și jumătate merita altceva. Un campionat mai atractiv decât al nostru, e în vecinătatea campionatelor foarte tari.
Să ne gândim și la altceva. Este un fotbalist român de 28 de ani, care la echipa națională nu a avut realizările lui Ianis Hagi, spre exemplu, care are tot 28 de ani, dar a jucat în străinătate mult mai mult.
Olaru spunea și el că vrea să ajungă în Champions League, are șanse.
De lângă el au plecat Dennis Man, Florinel Coman, Moruțan, Cordea. Să mă ierte. Nu există comparație între Olaru și ei. El mereu a avut evoluții de excepție pentru noi.
Niciodată nu l-am văzut să aibă o atitudine greșită. A, că avea ieșiri, pentru că avea intrări, își dădea viața tot timpul. Și la antrenamente era la fel ca la meciuri.
Eu cred că l-a luat o echipă condusă de oameni care pricep foarte bine fotbalul. Nu știu dacă va face furori, dar va fi un jucător important la Royale Union.
Este un jucător căruia nu poți să-i reproșezi nimic din punct de vedere fotbalistic”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
Darius Olaru a ajuns la FCSB în iarna lui 2020, de la Gaz Metan Mediaș, în schimbul sumei de 600.000 de euro. Mijlocașul a adunat 256 de meciuri la echipa lui Gigi Becali, în care a marcat de 63 de ori și a oferit 45 de pase decisive. În momentul de față este cotat la suma de 4,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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