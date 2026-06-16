“E un jucător de bani mai mulţi!” Mihai Stoica, prima reacţie după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise

Mihai Stoica la un meci al FCSB-ului / Profimedia Images

Mihai Stoica a oferit prima reacție după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise. Oficialul de la FCSB a transmis că, în opinia sa, transferul s-ar fi putut realiza în schimbul unei sume mai mari.

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Darius Olaru a plecat de la FCSB în schimbul a 3 milioane de euro. 6 ani și jumătate a petrecut mijlocașul la echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica a reacționat după transferul lui Darius Olaru la Union Saint-Giloise

Mihai Stoica a venit cu detalii despre transferul lui Olaru. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit și că fostul căpitan al roș-albaștrilor nu va încasa un salariu cu mult mai mare, față de cel pe care i-l oferea Gigi Becali.

Acesta a mai transmis și că Olaru a acceptat mutarea deoarece își dorea o schimbare.

“În opinia mea, e un jucător de bani mai mulți, nu poți să nu ții cont că vrea să plece și să facă o schimbare.