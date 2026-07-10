Un jucător de la FCSB s-a întors accidentat din cantonament! Lovitura primită înaintea noului sezon

FCSB s-a întors în România după ce a efectuat un cantonament în Olanda, înaintea debutului în noul sezon din Liga 1. Formaţia roş-albastră vrea să uite complet de sezonul recent încheiat, în care a evoluat în play-out, dar din care a reuşit însă să obţină ceva: calificarea în preliminariile Europa League.

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Echipa lui Marius Baciu se pregăteşte acum pentru meciul din prima etapă cu FC Argeş, dar deja are probleme. Un jucător s-a accidentat în cantonamentul din Olanda.

Ofri Arad s-a întors accidentat din cantonamentul din Olanda

Este vorba despre Ofri Arad. Israelianul s-a lovit puternic în zona cvadricepsului şi va trebui să stea pe bară o săptămână. El speră însă să fie apt pentru duelul împotriva piteştenilor.

“Da, m-am lovit la cvadriceps, voi fi indisponibil pentru o săptămână, dar sper că voi fi pregătit când ne vom întoarce. Din nefericire, am fost ghinionist că am fost lovit în acest loc. E în regulă, voi fi bine, sper că voi fi pregătit pentru meciul cu FC Argeș”, a declarat Ofri Arad, potrivit sport.ro.

FCSB nu va putea juca însă nici în perioada următoare pe Arena Naţională. Cel mai mare stadion al ţării este închis din nou, după ce s-a anunțat revenirea festivalului de amploare SAGA. Evenimentul va avea loc în perioada 21-23 august.