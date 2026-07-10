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Fostul mare atacant al lui Dinamo vede cu ochi buni revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB: “M-aş bucura”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 iulie 2026, 20:31

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Fostul mare atacant al lui Dinamo vede cu ochi buni revenirea lui Nicolae Stanciu la FCSB: M-aş bucura

Nicolae Stanciu în perioada în care evolua la FCSB / Profimedia Images

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Florin Răducioiu (56 de ani) e de părere că o revenire a lui Nicolae Stanciu (33 de ani) la FCSB ar fi de bun augur pentru mijlocaş. Nicolae Stanciu a discutat cu Gigi Becali (68 de ani) şi ar fi dispus să se întoarcă la FCSB. Stanciu i-ar fi cerut lui Becali să încaseze 1 milion de euro pe an.

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În ceea ce priveşte contractul cu Dalian Yingbo, care ar urma să expire în vara anului viitor, Stanciu ar încerca să rezolve el rezilierea înţelegerii.

Florin Răducioiu, despre posibila revenire a lui Nicolae Stanciu la FCSB: “E mai bine să fie aici, aproape, în campionatul nostru”

Răducioiu consideră că Stanciu nu şi-a spus ultimul cuvânt la naţionala României. Componentul Generaţiei de Aur crede că Stanciu mai poate ajuta echipa naţională, iar, din acest punct de vedere, o întoarcere în ţară ar fi benefică atât pentru el, cât şi pentru selecţionerul Gică Hagi şi pentru tricolori.

“(n.r: E posibil ca Stanciu să se întoarcă la FCSB. E bună revenirea asta?) Da, depinde ce doreşte. E un jucător care cred că mai poate da ceva echipei naţionale a României. Cred că vom mai avea nevoie de el. Cred că e mai bine să fie aici, aproape, să joace în campionatul nostru. Cred că ar fi o întoarcere benefică pentru el din punct de vedere sportiv, dar nu ştiu din punct de vedere economic fiindcă, ştiţi, contează foarte mult şi criteriul economic. M-aş bucura”, a declarat Florin Răducioiu.

Nicolae Stanciu a marcat 15 goluri pentru naţionala României în 87 de meciuri. Stanciu e cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com.

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