Edi Iordănescu, val de laude pentru o echipă din Liga 1: „Merită respect!”

Edi Iordănescu s-a declarat impresionat de o echipă din Liga 1. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un val de laude pentru această formație.
Este vorba despre Universitatea Craiova, echipa care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Liga 1. Iordănescu este de părere că oltenii merită să fie respectați, după parcursul din campionat.
Edi Iordănescu a venit cu un val de laude pentru Universitatea Craiova
În opinia lui Edi Iordănescu, titlul câștigat de Universitatea Craiova reprezintă rezultatul unui proces de muncă profesionist, pe care oltenii l-au implementat în ultimele sezoane.
De asemenea, Iordănescu Jr. a vorbit și despre investițiile financiare făcute de către patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru.
„Craiova merită respect pentru sezonul pe care l-a avut şi pentru eforturile făcute. Vorbim despre ani în care s-a lucrat profesionist, s-au făcut eforturi financiare, iar rezultatele au fost pe măsură, după mult timp. S-a făcut o selecţie foarte bună, cu jucători experimentaţi, mulţi dintre ei fiind şi internaţionali.
Performanţa din sezonul trecut este de necontestat. Să sperăm că vor avea continuitate şi că vor reuşi să lege performanţele inclusiv la nivel internaţional. Nu va fi uşor, va fi un drum greu, dar cred că, indiferent de competiţia în care vor evolua, simpla prezenţă acolo va fi un succes. Am încredere şi am văzut că încearcă să se întărească şi să facă în continuare eforturi financiare, ceea ce este de lăudat”, a spus Edi Iordănescu.
Universitatea Craiova are ocazia de a câștiga un nou trofeu, pe plan intern. Oltenii se vor duela cu U Cluj, în Supercupa României, duminică, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.
Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare
Universitatea Craiova a fost una dintre cele mai active echipe când vine vorba de transferurile efectuate în această vară, iar gruparea olteană e nevoită acum să se gândească și la cedarea unor jucători.
Formația din Bănie a început excelent sezonul, cu o victorie clară în primul tur preliminar al Champions League, 4-1, în deplasare, cu Vitebsk, campioana din Belarus.
Acum, Filipe Coelho trebuie să gândească strategia cu privire la lotul echipei, asta după ce mai mulți jucători au fost aduși, însă puțini au plecat. Alexandru Iamandache a semnat cu Universitatea Craiova în startul acestui an, dar nu a apucat să debuteze la echipa din Bănie.
Extrema stângă care a venit de la CS Afumați este pe cale să plece de la gruparea olteană la 6 luni de la transfer, iar viitorul său pare a fi tot la echipa unde s-a făcut remarcat. Iamandache ar fi aproape să revină la CS Afumați, în liga secundă, notează jurnalistul Emanuel Roșu.
- Un jucător de la FCSB s-a întors accidentat din cantonament! Lovitura primită înaintea noului sezon
- Veste proastă pentru Dinamo și FCSB! Arena Națională, din nou ocupată de un eveniment muzical
- Se schimbă VAR-ul în România! FRF a făcut marele anunţ: “Creşte eficienţa”
- Sebastian Colțescu, audiat în dosarul de pariuri în care e anchetat Damjan Djokovic: “M-a obligat”
- “Absolut nimic!”. Marius Baciu a dat verdictul după ce l-a văzut pe Octavian Popescu în cantonament