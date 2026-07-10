Home | Fotbal | Liga 1 | Edi Iordănescu, val de laude pentru o echipă din Liga 1: „Merită respect!”

Edi Iordănescu, val de laude pentru o echipă din Liga 1: „Merită respect!”

Alex Ioniță Publicat: 10 iulie 2026, 19:59

Comentarii
Edi Iordănescu, val de laude pentru o echipă din Liga 1: Merită respect!”

Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Edi Iordănescu s-a declarat impresionat de o echipă din Liga 1. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un val de laude pentru această formație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Universitatea Craiova, echipa care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Liga 1. Iordănescu este de părere că oltenii merită să fie respectați, după parcursul din campionat.

Edi Iordănescu a venit cu un val de laude pentru Universitatea Craiova

În opinia lui Edi Iordănescu, titlul câștigat de Universitatea Craiova reprezintă rezultatul unui proces de muncă profesionist, pe care oltenii l-au implementat în ultimele sezoane.

De asemenea, Iordănescu Jr. a vorbit și despre investițiile financiare făcute de către patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru.

„Craiova merită respect pentru sezonul pe care l-a avut şi pentru eforturile făcute. Vorbim despre ani în care s-a lucrat profesionist, s-au făcut eforturi financiare, iar rezultatele au fost pe măsură, după mult timp. S-a făcut o selecţie foarte bună, cu jucători experimentaţi, mulţi dintre ei fiind şi internaţionali.

Reclamă
Reclamă

Performanţa din sezonul trecut este de necontestat. Să sperăm că vor avea continuitate şi că vor reuşi să lege performanţele inclusiv la nivel internaţional. Nu va fi uşor, va fi un drum greu, dar cred că, indiferent de competiţia în care vor evolua, simpla prezenţă acolo va fi un succes. Am încredere şi am văzut că încearcă să se întărească şi să facă în continuare eforturi financiare, ceea ce este de lăudat”, a spus Edi Iordănescu.

Universitatea Craiova are ocazia de a câștiga un nou trofeu, pe plan intern. Oltenii se vor duela cu U Cluj, în Supercupa României, duminică, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare

Universitatea Craiova a fost una dintre cele mai active echipe când vine vorba de transferurile efectuate în această vară, iar gruparea olteană e nevoită acum să se gândească și la cedarea unor jucători.

Unde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoarăUnde se află singura insulă locuită de pe cursul unui râu din România. Ascunde şi o comoară
Reclamă

Formația din Bănie a început excelent sezonul, cu o victorie clară în primul tur preliminar al Champions League, 4-1, în deplasare, cu Vitebsk, campioana din Belarus.

Acum, Filipe Coelho trebuie să gândească strategia cu privire la lotul echipei, asta după ce mai mulți jucători au fost aduși, însă puțini au plecat. Alexandru Iamandache a semnat cu Universitatea Craiova în startul acestui an, dar nu a apucat să debuteze la echipa din Bănie.

Extrema stângă care a venit de la CS Afumați este pe cale să plece de la gruparea olteană la 6 luni de la transfer, iar viitorul său pare a fi tot la echipa unde s-a făcut remarcat. Iamandache ar fi aproape să revină la CS Afumați, în liga secundă, notează jurnalistul Emanuel Roșu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Observator
Momentul când șoferul autobuzului din Brașov forţează trecerea de cale ferată
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
Fanatik.ro
Orașul din România în care ajunge Nadia Comăneci la 50 de ani de la prima notă de 10. Ce eveniment deosebit are loc aici
19:57

Florin Răducioiu vede o surpriză uriaşă în sferturile Campionatului Mondial: “Sunt mai nebun în a spune”
19:55

Zverev a stârnit hohote de râs după ce s-a calificat în finala Wimbledon. Întrebarea de la care a început totul
19:34

Un jucător de la FCSB s-a întors accidentat din cantonament! Lovitura primită înaintea noului sezon
19:32

Barcelona a bătut palma pentru cel mai neașteptat transfer! 30 de milioane pentru jucătorul cu origini române
19:27

EXCLUSIV„Mi-aș bate joc!” Radu Miruță explică de ce s-a blocat asocierea Stelei: „Cineva a înnodat drumul”
19:18

Vinicius a “rupt tăcerea” la 5 zile după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială: “Ar fi nedrept”
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 4 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan 5 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 6 Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român
Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!Rică Răducanu, în stare gravă la spital: are două coaste rupte, umărul dislocat şi lovituri la cap!