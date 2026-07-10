Edi Iordănescu, val de laude pentru o echipă din Liga 1: „Merită respect!”

Edi Iordănescu s-a declarat impresionat de o echipă din Liga 1. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un val de laude pentru această formație.

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Este vorba despre Universitatea Craiova, echipa care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Liga 1. Iordănescu este de părere că oltenii merită să fie respectați, după parcursul din campionat.

Edi Iordănescu a venit cu un val de laude pentru Universitatea Craiova

În opinia lui Edi Iordănescu, titlul câștigat de Universitatea Craiova reprezintă rezultatul unui proces de muncă profesionist, pe care oltenii l-au implementat în ultimele sezoane.

De asemenea, Iordănescu Jr. a vorbit și despre investițiile financiare făcute de către patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru.

„Craiova merită respect pentru sezonul pe care l-a avut şi pentru eforturile făcute. Vorbim despre ani în care s-a lucrat profesionist, s-au făcut eforturi financiare, iar rezultatele au fost pe măsură, după mult timp. S-a făcut o selecţie foarte bună, cu jucători experimentaţi, mulţi dintre ei fiind şi internaţionali.