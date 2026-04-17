Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”

Daniel Işvanca Publicat: 17 aprilie 2026, 18:10

Cadru din U Cluj - Universitatea Craiova / Sportpictures

Lupta la titlu din Liga 1 pare să se dea între U Cluj și Universitatea Craiova, însă „șepcile roșii” au luat un avans important după victoria clară din meciul direct.

Edi Iordănescu a vorbit și el despre bătălia pentru trofeu și a explicat cine are prima șansă, dar și de ce are nevoie pentru a duce lupta până la capăt.

Edi Iordănescu spune că U Cluj are prima șansă la titlu

Universitatea Cluj are un avans de trei puncte în fruntea play-off-ului, după succesul clar obținut în fața Universității Craiova. „Șepcile roșii” sunt la mâna lor cu șase etape înainte de finalul campionatului și sunt favoriți pentru câștigarea titlului.

Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a analizat lupta pentru trofeu din Liga 1 și a explicat unde anume s-ar putea face diferența între cele două formații.

„Realitatea e că atunci când a debutat play-off-ul spuneam că toate 6 au șanse reale. Erau aproape. Dinamica s-a schimbat. Se pare că Universitatea Craiova nu a reușit să intre atât de bine, deși au un lot extrem de bine structurat.

U Cluj a intrat în forță și lucrurile s-au schimbat. Nu pot spune că e favorită, dar a luat prim-planul. De la 6 cu șanse ne putem rezuma realist la două: U Cluj și Craiova, cu tot respectul pentru celelalte. Un ușor avantaj pentru U Cluj. E și un ascendent moral prin prisma victoriei cu Universitatea Craiova.

Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea. Sunt niște jucători care au câștigat trofee în trecut. E foarte important să ai acest gen de jucători.

U Cluj are capacitatea și are și un antrenor cu experiență care știe să gestioneze. Sunt la mâna lor. Au jucat un fotbal bun, intens. Mi-au plăcut. Bravo lor și pentru selecție. Pare că confirmă”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

