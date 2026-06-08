Gică Popescu: “E frustrant să vezi Curaçao și Haiti la Mondial”

Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, pentru AGERPRES, că este frustrant să vadă selecționate precum Curacao, Haiti sau Iordania la Cupa Mondială, iar România să stea acasă.

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‘Traseul european pentru Cupa Mondială este întotdeauna mai greu decât oricare alt traseu de pe altă zonă a lumii. Dar e frustrant să vezi Curacao, Haiti, Iordania sau Irak la Cupa Mondială, iar noi să stăm acasă. Sunt cam mulți ani, 28… Când a spus Dan Petrescu la un moment dat că 20 de ani nu ne vom mai califica la Cupa Mondială se pare că a fost optimist. În 1998, când am participat la ultimul Mondial, nu ne închipuiam că va dura atât ca să revenim la un turneu final. Dar asta e realitatea și trebuie să o acceptăm’, a spus el.

Prezent la trei ediții ale Cupei Mondiale cu România, 1990, 1994 și 1998, Popescu susține că este nevoie de timp pentru ca naționala să ajungă din nou în top.

‘Se poate schimba ceva la echipa noastră națională. Este însă nevoie de multă muncă, de multă răbdare, de pricepere și așa mai departe. Pentru că această degradare a fotbalului românesc a venit în timp. Și e nevoie de o cantitate de timp egală pentru a reveni acolo unde am fost o dată, adică în top’, a menționat fostul căpitan.

După părerea sa, Gheorghe Hagi este omul potrivit pentru funcția de selecționer cu condiția să i se ofere timp.