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Coadă pentru fotbalistul Universității Craiova! A cincea echipă înscrisă în cursa pentru „elevul” lui Coelho

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 15:19

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Coadă pentru fotbalistul Universității Craiova! A cincea echipă înscrisă în cursa pentru elevul” lui Coelho

Jucătorii Craiovei / Sportpictures

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Universitatea Craiova a avut parte de un sezon de vis alături de Filipe Coelho, reușind să cucerească ambele trofee puse în joc în fotbalul intern. Oltenii au șanse mari să se despartă de câțiva jucători, dacă la adresa clubului vor veni ofertele potrivite.

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Deși se vorbește mult despre o plecare a lui Ștefan Baiaram, cele mai multe dintre ofertele venite în Bănie sunt pentru Assad Al-Hamlawi, cinci la număr.

Assad Al-Hamlawi, cel mai „vânat” jucător al Craiovei

Cu 16 goluri marcate în primul său sezon la Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi este unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României, fiind adus de către Mirel Rădoi.

Atacantul are numeroase oferte din străinătate și are șanse mari să se despartă de echipa pregătită de Filipe Coelho. După ce AEK Atena, Mainz, Club Brugge și Al Ahly și-au manifestat interesul pentru fotbalist, acum a venit rândul unei alte echipe să se înscrie pentru obținerea semnăturii sale.

Newsy.Sportu anunță că Legia Varșovia este și ea interesată de serviciile vârfului care mai are contract cu Universitatea Craiova până în iunie 2028. Assad nu ar fi la prima aventură în fotbalul polonez, el venind în Bănie de la Slask Wroclaw.

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  • 48 de meciuri, 16 goluri și 4 assist-uri sunt cifrele lui Assad Al-Hamlawi la Universitatea Craiova
  • 2 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului de 25 de ani.

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