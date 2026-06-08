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Real Madrid vrea să-i dea o lovitură cruntă Barcelonei! Solicitarea făcută către UEFA

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 16:47

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Real Madrid vrea să-i dea o lovitură cruntă Barcelonei! Solicitarea făcută către UEFA

Florentino Perez, după ce a câștigat alegerile pentru postul de președinte de la Real Madrid / Profimedia

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Real Madrid nu vrea să renunțe până când Barcelona nu va fi sancționată în urma “Cazului Negreira”. Formația de pe Bernabeu a făcut o solicitare către UEFA prin care a cerut ca toate trofeele câștigate de catalani în perioada 2001-2018, atunci când au plătit vicepreședintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din Spania pentru consiliere pe probleme de arbitraj, să fie anulate.

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Barcelona este marcată de câțiva ani de un “nor” ce plutește deasupra clubului care este reprezentat de scandalul în jurul numelui lui Jose Maria Enriquez Negreira. Timp de 17 ani, al doilea om ca importanță din Comisia Centrală a Arbitrilor din Spania a fost plătit cu o sumă de șapte milioane de euro pentru consiliere pe probleme de arbitraj, susțin catalanii.

Real Madrid vrea să o lase pe Barcelona fără trofeele din perioada consultărilor cu Negreira

Cu toate acestea, încă de când situația delicată din jurul clubului “blaugrana” a izbucnit, Real Madrid a avut reacții extrem de vehemente, formația din capitala Spaniei fiind de părere că banii respectivi au fost plătiți de rivalii lor și pentru a fi ajutați de arbitri, nu doar pentru a fi consiliați.

În ultima perioadă, în contextul alegerilor prezidențiale de la Real Madrid, Florentino Perez a atacat din nou Barcelona și a acuzat-o că a primit sprijin din partea arbitrilor în perioada 2001-2018. Potrivit jurnaliștilor de laAs.com, echipa “blanco” a mers și mai departe decât simplele declarații și a decis să solicite la UEFA ca toate trofeele câștigate de rivala lor în acei 17 ani să fie anulate.

Cererea lui Real Madrid face parte dintr-un document amplu de 500 de pagini care a fost înaintat de clubul lui Florentino Perez către forul continental.

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Cum aș putea să uit cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului? Cum putem uita, când noi pregătim un dosar de 500 de pagini pe care îl voi trimite la UEFA imediat ce se termină competiția? Am vorbit deja cu ei, pentru că nu există niciun precedent în istoria fotbalului mondial“, spunea Perez în luna mai despre cazul Negreira.

În perioada 2001-2018, cea în care Real Madrid a solicitat ca Barcelonei să îi fie anulate trofeele, catalanii au câștigat de patru ori titlul în La Liga, de șase ori Cupa Regelui, de patru ori Liga Campionilor, de șapte ori Supercupa Spaniei, de trei ori Supercupa Europei și de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor.

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