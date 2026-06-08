„Protejatul” lui Cristi Chivu semnează! Creștere spectaculoasă pentru noul star al lui Inter

Cristi Chivu a bătut palma cu oficialii celor de la Inter pentru prelungirea contractului, urmând ca tehnicianul român să beneficieze de un salariu considerabil mai mare față de sezonul trecut.

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Antrenorul i-a convins pe cei din conducere să vină cu o propunere salarială îmbunătățită și pentru Pio Esposito, fotbalist considerat drept viitorul star al Italiei și unul dintre preferații lui Chivu.

Pio Esposito, contract uriaș cu Inter

Pio Esposito este unul dintre preferații lui Cristi Chivu de la Inter, puștiul fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei Italiei în sezonul precedent.

Un adevărat star în devenire, cu cifre impresionante și pentru „Squadra Azzurra”, atacantul va primi o propunere de prelungire a contractului din partea conducerii, după cum anunță și jurnalistul Nicolo Schira.

Noul contract semnat de Esposito va fi valabil până în vara anului 2031, iar salariu va crește de la un milion de euro, cât încasează acum, la 3,5-4 milioane de euro.