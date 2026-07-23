Două transferuri anunţate oficial. Decizia luată de FCSB

Doi jucători de la FCSB au ajuns să joace în Liga 3. Este vorba de Andrei Panait și Mario Petre, care au fost şi prezentaţi oficial la Înainte Modelu.
”Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre.
Un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!
Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.
#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.
A fost in lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025-2026.
In returul sezonul trecut de play-off a evoluat la SC Popesti-Leordeni unde a si debutat in Liga 3, si a jucat in barajul de promovare pentru Liga 2 chiar impotriva fostei sale echipe din Alba-Iulia.
In sezonul 2024-2025 a evoluat imprumut o perioadă la CSU Unirea Alba-Iulia.
A jucat Finala Cupei României de Tineret 2024-2025 cu FCSB U 18, fiind coleg de echipă cu #AndreiPanait proaspăt modelean”, este mesajul de prezentare.
Şi Daniel Panait a fost anunţat oficial.
„Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Andrei Daniel Panait
Născut in 19.10.2007 #PanaitAndrei evoluează mijlocas central, iar in tranzitie defensivă poate juca mijlocas defensiv dar si fundas pe ambele benzi.
Sezonul trecut a debutat cu succes in SuperLiga Romania #superliga pentru FCSB Bucuresti in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt Sibiu si a fost in lot la meciurile cu Dinamo Bucuresti si Fotbal Club Botoșani
Andrei a jucat pentru FCSB U 19 in patru meciuri de UEFA Youth League 2025-2026, in două a fost titular, a marcat un gol si a avut si o pasă de gol”, au scris cei de la Modelu.
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