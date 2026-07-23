Două transferuri anunţate oficial. Decizia luată de FCSB

Doi jucători de la FCSB au ajuns să joace în Liga 3. Este vorba de Andrei Panait și Mario Petre, care au fost şi prezentaţi oficial la Înainte Modelu.

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”Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre.

Un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!

Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.

#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.