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Două transferuri anunţate oficial. Decizia luată de FCSB

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 8:53

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Două transferuri anunţate oficial. Decizia luată de FCSB
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Doi jucători de la FCSB au ajuns să joace în Liga 3. Este vorba de Andrei Panait și Mario Petre, care au fost şi prezentaţi oficial la Înainte Modelu.

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”Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Mario Petre.

Un călărăsean imbracă tricoul galben-albastru!

Mario este născut in Călarasi in 29.06.2006, evoluează mijlocas central dar pe tranzitie poate trece pe stânga atât mijlocas cât si fundas.

#MarioPetre vine de la FCSB Bucuresti, unde a evoluat la toate grupele de juniori si tineret.

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A fost in lotul FCSB U19 pentru UEFA Youth League 2025-2026.

In returul sezonul trecut de play-off a evoluat la SC Popesti-Leordeni unde a si debutat in Liga 3, si a jucat in barajul de promovare pentru Liga 2 chiar impotriva fostei sale echipe din Alba-Iulia.

In sezonul 2024-2025 a evoluat imprumut o perioadă la CSU Unirea Alba-Iulia.

A întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euroA întârziat de 63 de ori la serviciu și a fost concediat. Instanța obligă firma să-i plătească 27.412 euro
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A jucat Finala Cupei României de Tineret 2024-2025 cu FCSB U 18, fiind coleg de echipă cu #AndreiPanait proaspăt modelean”, este mesajul de prezentare.

Şi Daniel Panait a fost anunţat oficial.

„Bun venit in familia ACS Înainte Modelu Andrei Daniel Panait

Născut in 19.10.2007 #PanaitAndrei evoluează mijlocas central, iar in tranzitie defensivă poate juca mijlocas defensiv dar si fundas pe ambele benzi.

Sezonul trecut a debutat cu succes in SuperLiga Romania #superliga pentru FCSB Bucuresti in meciul din deplasare cu FC Hermannstadt Sibiu si a fost in lot la meciurile cu Dinamo Bucuresti si Fotbal Club Botoșani

Andrei a jucat pentru FCSB U 19 in patru meciuri de UEFA Youth League 2025-2026, in două a fost titular, a marcat un gol si a avut si o pasă de gol”, au scris cei de la Modelu.

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