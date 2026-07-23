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Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 14:28

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Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta

Radu Drăgușin, în timpul unui amical / Profimedia

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Radu Drăgușin a jucat miercuri seara primul său meci pentru Fiorentina, fiind titular în amicalul disputat de toscani contra lui Gubbio, formație din Serie C. După meci, unul dintre cotidienele „de casă” ale formației conduse de Fabio Grosso a analizat ce s-a întâmplat în partida de pregătire, iar jurnaliștii nu au fost impresionați de prestația fotbalistului venit sub formă de împrumut de la Tottenham.

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Radu Drăgușin a ajuns zilele trecute la Fiorentina după ce Tottenham a acceptat să îl cedeze sub formă de împrumut, iar la scurt timp după fundașul român a îmbrăcat tricoul echipei „viola”. Fotbalistul de 24 de ani a debutat în cel de-al doilea meci de pregătire disputat de formația din Serie A, primul fiind contra propriei reprezentative de U-20.

Italienii l-au criticat pe Drăgușin după primul meci la Fiorentina

În al doilea meci, Fiorentina a dat peste Gubbio și a învins-o cu 1-0 grație unui gol din penalty al lui Albert Gudmundsson. Drăgușin a fost titular, însă nu s-a numărat printre remarcații jurnalilștilor de la Viola News, care analizează îndeaproape ce se întâmplă la clubul toscan.

Principalii clienți ai site-ului respectiv au fost „Dragonul” și Viery, un fundaș central brazilian venit de la Gremio pe 15 milioane de euro.

Fabio Grosso și-a arătat marfa. Și cea nouă, și cea veche. Le-a amestecat și am rămas confuzi. Noua Fiorentina seamănă cu cea veche, cu mici schimbări. Eram interesați să-i vedem pe cei noi, pentru că pe cei vechi îi știm prea bine.

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Gubbio a jucat bine, în ciuda faptului că se află în total altă categorie. Fiorentina parcă e o operă de Luigi Pirandello, cu actori care se caută pe ei înșiși.

Gumundsson, de exemplu, a fost același el. Promite un dribling pe care nu îl reușește niciodată, iar singurul șut spre poartă e cel din penalty. Drăgușin și Viery par să fi fost pe teren doar pentru a onora faptul că s-au transferat„, au scris cei de la violanews.com.

Drăgușin va avea șansa să își ia revanșa în fața jurnaliștilor italieni în următoarele partide amicale ale Fiorentinei. Până la startul sezonului, trupa lui Grosso va mai da peste QPR, Watford, Real Madrid, Deportivo la Coruna și Modena.

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