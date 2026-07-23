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Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 14:09

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Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon

Mircea Rednic, pe bancă, la un meci / Hepta

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George Blay a murit la 45 de ani. El a fost înmormântat în Statele Unite ale Americii, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland.

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Nu se ştie până acum care a fost cauza decesului. George Blay a jucat şi pentru Dinamo, în 82 de partide, în perioada 2006 – 2009. În România, Blay a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş şi Unirea Urziceni.

Unul dintre antrenorii cu care a lucrat George Blay a fost Mircea Rednic. Tehnicianul a povestit ce au vorbit ultima dată la telefon.

„Azi-noapte am aflat despre George Blay. De atunci am tot căutat și eu informații, am încercat să sun, dar nu-mi răspunde nimeni dintre cei apropiați. Georgică, așa îl alintam noi. Este o veste foarte tristă.

Am jucat și eu fundaș drepta, dar cred că George Blay a fost cel mai bun fundaș dreapta străin din Liga 1. Un jucător tot timpul disponibil, implicat. De aseară sunt dărâmat.

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Chiar am vorbit cu el în decembrie 2025, încă eram în Belgia. Era vesel, vorbea că are și el câțiva jucători, dacă mă interesează. Nu știu dacă era neapărat agent, dar să știți că era foarte apreciat în țara sa. Nu știu să fi avut probleme, sunt surprins că a trecut o lună și nimeni nu a spus de ce a murit. La telefon nu răspunde nimeni, vreau să văd ce s-a întâmplat. Nu mi-a zis nimic despre vreo problemă, din contră, se simțea bine.

Mi-a părut rău că nu am reușit să lucrăm mai mult împreună. El era mai special, tot timpul avea «probleme», să spunem așa, și îmi zicea Papa. Mereu îmi spunea că are ceva, dar nu era așa. S-a acomodat foarte bine atunci la Dinamo și a avut un aport important la acea vreme.

Vreau să văd ce s-a întâmplat. Mă gândesc că vom afla… Știu că avea familie, se căsătorise, avea prietenă de când era la Dinamo”, a spus Mircea Rednic, conform digisport.ro.

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