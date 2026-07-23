Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon

Mircea Rednic, pe bancă, la un meci / Hepta

George Blay a murit la 45 de ani. El a fost înmormântat în Statele Unite ale Americii, în localitatea Gaithersburg, statul Maryland.

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Nu se ştie până acum care a fost cauza decesului. George Blay a jucat şi pentru Dinamo, în 82 de partide, în perioada 2006 – 2009. În România, Blay a mai evoluat la Internaţional Curtea de Argeş şi Unirea Urziceni.

Unul dintre antrenorii cu care a lucrat George Blay a fost Mircea Rednic. Tehnicianul a povestit ce au vorbit ultima dată la telefon.

„Azi-noapte am aflat despre George Blay. De atunci am tot căutat și eu informații, am încercat să sun, dar nu-mi răspunde nimeni dintre cei apropiați. Georgică, așa îl alintam noi. Este o veste foarte tristă.

Am jucat și eu fundaș drepta, dar cred că George Blay a fost cel mai bun fundaș dreapta străin din Liga 1. Un jucător tot timpul disponibil, implicat. De aseară sunt dărâmat.