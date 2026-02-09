"Ei au controlat mai mult jocul". Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1 - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | “Ei au controlat mai mult jocul”. Raul Opruț nu s-a ferit de cuvinte după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 22:50

Raul Opruț, în timpul unui meci / Sport Pictures

Raul Opruț a fost unul dintre jucătorii lui Dinamo care au oferit reacții după remiza de pe Arena Națională cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Fundașul echipei lui Zeljko Kopic a abordat mai multe subiecte, printre care jocul prestat de el și de colegii săi, ce urmează pentru alb-roșii în campionat, dar și despre programul aglomerat.

Dinamo și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate derby-ul etapei din Liga 1, la capătul unui meci în care Alberto Soro și Assad Al Hamlawi au marcat. În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion din țară, oltenii au rămas pe primul loc, în timp ce “câinii roșii” au rămas pe poziția a treia.

Ce a spus Raul Opruț după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Jucătorul lui Kopic a spus că din punctul său de vedere, echipa lui Coelho a fost cea care a controlat jocul, deși cea mai mare șansă de a înscrie le-a aparținut colegilor săi, la faza la care Danny Armstrong a scăpat singur cu Isenko. În ceea ce privește faptul că ierarhia este extrem de strânsă, Opruț a spus că nu se gândește la acest lucru și că singurul obiectiv este cel de a câștiga meciurile rămase pe calendar.

În plus, fotbalistul de 28 de ani a mărturisit că se aștepta la o asistență mai mare pe Arena Națională, deși înțelege contextul cu vremea nefavorabilă. Ulterior, Opruț a vorbit și despre programul aglomerat și a spus că echipa ar trebui să se adapteze la el din moment ce vrea să joace în cupele europene.

Per total, cred că ei au controlat mai mult jocul. Cea mai mare ocazie a meciului a fost a noastră prin Danny. Trebuie să luăm partea mai bună a paharului. Un meci greu, cu multe dueluri, ne-am anihilat unii pe alții. A fost o diagonală de la “Mărgi” (n.r. Mărginean), un lucru pe care îl lucrăm la antrenamente. Era mai frumoasă dacă se termina 1-0 sau dacă câștigam. E o execuție grea, cu mingea care vine din lateral.

(n.r. Cum este pentru voi să știți că orice pas greșit contează?) Nu cred că ne gândim la acest lucru, ne gândim la meciul următor, să câștigăm, să strângem cât mai multe puncte, pentru că va veni și play-off-ul, se vor înjumătăți punctele, iar chiar dacă pierzi un punct, două, trei, patru la înjumătățire poate fi unul sau două, deci nu cred că este foarte importantă o distanță atât de mică.

Până la urmă este un meci direct, dar noi trebuie să luăm etapă cu etapă, să câștigăm toate meciurile, cum am încercat să facem până acum, să propunem un fotbal frumos, pentru că până la urmă cred că asta e cel mai important.

Ne așteptam la mai multă lume, mai ales pe un stadion ca Arena Națională. Pot să înțeleg și condițiile, pentru că a fost destul de frig la ora jocului. Țin să le mulțumesc fanilor. (n.r. întrebat de programul aglomerat) Dacă ne dorim să jucăm în Europa, trebuie să ne obișnuim cu astfel de meciuri“, a spus fundașul stânga, potrivit digisport.ro.

