"Nu mai pot eu de el!" Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: "Vai, dar ce treabă face" - Antena Sport

Gigi Becali a primit o adevărată lovitură, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana România va evolua în acest sezon în play-out, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo.
Echipa lui Bogdan Andone este acum sigură de locul 6. Fostul antrenor de la FCSB i-a condus spre piteşteni spre victorie şi în cele două meciuri pe care le-a disputat în sezonul regulat contra campioanei en-titre.
Gigi Becali râdea de Bogdan Andone în ianuarie, dar antrenorul lui FC Argeş l-a trimis în play-out
La primul meci din 2026, în luna ianuarie, după ce FC Argeş s-a impus cu 1-0, Gigi Becali a râs de Bogdan Andone şi era convins că echipa din Trivale nu va ajunge în play-off:
“Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. (n.r. – pe un ton ironic) A venit, e posibil să se bată la podium. Extraordinar de bun antrenor e Bogdan Andone. Vai, dar ce treabă face! Pe mine mă întrebi la ce mă aștept de la Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone! Care e problema mea?
Crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? N-o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone?”, declarat Gigi Becali, în luna ianuarie, la Prima Sport.
Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.
Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.
Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care vor evolua în acest sezon în play-off.
