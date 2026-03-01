Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu mai pot eu de el!" Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: "Vai, dar ce treabă face" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face”

“Nu mai pot eu de el!” Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: “Vai, dar ce treabă face”

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 21:02

Comentarii
Nu mai pot eu de el! Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: Vai, dar ce treabă face

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a primit o adevărată lovitură, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana România va evolua în acest sezon în play-out, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa lui Bogdan Andone este acum sigură de locul 6. Fostul antrenor de la FCSB i-a condus spre piteşteni spre victorie şi în cele două meciuri pe care le-a disputat în sezonul regulat contra campioanei en-titre.

Gigi Becali râdea de Bogdan Andone în ianuarie, dar antrenorul lui FC Argeş l-a trimis în play-out

La primul meci din 2026, în luna ianuarie, după ce FC Argeş s-a impus cu 1-0, Gigi Becali a râs de Bogdan Andone şi era convins că echipa din Trivale nu va ajunge în play-off:

“Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. (n.r. – pe un ton ironic) A venit, e posibil să se bată la podium. Extraordinar de bun antrenor e Bogdan Andone. Vai, dar ce treabă face! Pe mine mă întrebi la ce mă aștept de la Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone! Care e problema mea?

Crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? N-o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone?”, declarat Gigi Becali, în luna ianuarie, la Prima Sport.

Reclamă
Reclamă

Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.

Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care vor evolua în acest sezon în play-off.

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”. Exclusiv
20:56
Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out
20:47
Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar
20:38
Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB
20:22
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”
20:18
Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
20:03
UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00). Miză 0 pentru campioană după eliminarea din lupta pentru play-off. Echipele
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial