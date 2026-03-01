"Nu mai pot eu de el!" Cum râdea Gigi Becali de antrenorul care a scos-o pe FCSB din play-off: "Vai, dar ce treabă face" - Antena Sport

Gigi Becali a primit o adevărată lovitură, după ce FCSB a ratat calificarea în play-off. Campioana România va evolua în acest sezon în play-out, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo.

Echipa lui Bogdan Andone este acum sigură de locul 6. Fostul antrenor de la FCSB i-a condus spre piteşteni spre victorie şi în cele două meciuri pe care le-a disputat în sezonul regulat contra campioanei en-titre.

Gigi Becali râdea de Bogdan Andone în ianuarie, dar antrenorul lui FC Argeş l-a trimis în play-out

La primul meci din 2026, în luna ianuarie, după ce FC Argeş s-a impus cu 1-0, Gigi Becali a râs de Bogdan Andone şi era convins că echipa din Trivale nu va ajunge în play-off:

“Mă interesează pe mine de Bogdan Andone? Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Pitești. (n.r. – pe un ton ironic) A venit, e posibil să se bată la podium. Extraordinar de bun antrenor e Bogdan Andone. Vai, dar ce treabă face! Pe mine mă întrebi la ce mă aștept de la Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone! Care e problema mea?

Crezi că o să rămână FC Argeș în play-off? N-o să rămână! Au dat un gol la mișto și gata, ce atâta Bogdan Andone?”, declarat Gigi Becali, în luna ianuarie, la Prima Sport.