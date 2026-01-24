Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani

Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani

Alex Masgras Publicat: 24 ianuarie 2026, 21:45

Comentarii
Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani

Ştefan Baiaram / Profimedia

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Baiaram a rămas pe jos şi a făcut semne către banca echipei sale. Echipa medicală a intrat pe teren şi i-a acordat îngrijiri medicale, dar acesta nu a mai continuat partida.

Ştefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – FC Botoşani

În locul lui Baiaram, Filipe Coelho l-a trimis în teren pe Monday Etim. Ştefan Baiaram a reuşit să ajungă la banca sa de rezervă, cu dificultate, dar a reuşit să se ridice şi să calce în pământ.

În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de go.

Chiar dacă nu a marcat împotriva lui FC Botoşani, Baiaram a fost implicat şi într-un moment tensionat în timpul meciului de pe Ion Oblemenco, în minutul 28. Baiaram şi Pavlovic s-au luptat pentru balon, iar în urma duelului umăr la umăr, jucătorul Universităţii Craiova a avut câştig de cauză, în timp ce Pavlovic a căzut. Imediat, Marcel Bîrsan a fluierat fault pentru Botoşani, lucru care i-a enervat pe olteni.

Reclamă
Reclamă

Deranjat de decizia centralului, Baiaram nu şi-a putut ascunde nemulţumirea, iar atacantul a văzut şi cartonaşul galben în urma acestei faze, în ciuda faptului că a încercat să îi explice centralului că a fost vorba doar despre un duel umăr la umăr.

În urma acestei faze, Baiaram nu a fost singurul avertizat din tabăra oltenilor. Extrem de nemulţumit de această decizie, Filipe Coelho a cerut şi el explicaţii. După un schimb de replici cu Marcel Bîrsan, portughezul a încasat şi el un cartonaş galben.

Mica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu româniiMica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu românii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
23:36
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
23:29
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
23:21
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
22:56
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:37
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul