Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani - Antena Sport

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap.
Baiaram a rămas pe jos şi a făcut semne către banca echipei sale. Echipa medicală a intrat pe teren şi i-a acordat îngrijiri medicale, dar acesta nu a mai continuat partida.
Ştefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – FC Botoşani
În locul lui Baiaram, Filipe Coelho l-a trimis în teren pe Monday Etim. Ştefan Baiaram a reuşit să ajungă la banca sa de rezervă, cu dificultate, dar a reuşit să se ridice şi să calce în pământ.
În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de go.
Chiar dacă nu a marcat împotriva lui FC Botoşani, Baiaram a fost implicat şi într-un moment tensionat în timpul meciului de pe Ion Oblemenco, în minutul 28. Baiaram şi Pavlovic s-au luptat pentru balon, iar în urma duelului umăr la umăr, jucătorul Universităţii Craiova a avut câştig de cauză, în timp ce Pavlovic a căzut. Imediat, Marcel Bîrsan a fluierat fault pentru Botoşani, lucru care i-a enervat pe olteni.
Deranjat de decizia centralului, Baiaram nu şi-a putut ascunde nemulţumirea, iar atacantul a văzut şi cartonaşul galben în urma acestei faze, în ciuda faptului că a încercat să îi explice centralului că a fost vorba doar despre un duel umăr la umăr.
În urma acestei faze, Baiaram nu a fost singurul avertizat din tabăra oltenilor. Extrem de nemulţumit de această decizie, Filipe Coelho a cerut şi el explicaţii. După un schimb de replici cu Marcel Bîrsan, portughezul a încasat şi el un cartonaş galben.
- “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
- Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
- “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
- Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
- Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”