Emoţii pentru Universitatea Craiova! Ştefan Baiaram a ieşit accidentat din meciul cu FC Botoşani - Antena Sport

Ştefan Baiaram a părăsit terenul după o oră de joc în Universitatea Craiova – FC Botoşani, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Vedeta oltenilor a călcat strâmb în minutul 61, atunci când a aterizat după o lovitură de cap.

Baiaram a rămas pe jos şi a făcut semne către banca echipei sale. Echipa medicală a intrat pe teren şi i-a acordat îngrijiri medicale, dar acesta nu a mai continuat partida.

Ştefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – FC Botoşani

În locul lui Baiaram, Filipe Coelho l-a trimis în teren pe Monday Etim. Ştefan Baiaram a reuşit să ajungă la banca sa de rezervă, cu dificultate, dar a reuşit să se ridice şi să calce în pământ.

În acest sezon, Ştefan Baiaram a evoluat în 32 de partide pentru Universitatea Craiova. El a marcat 11 goluri şi a oferit 4 pase de go.

Chiar dacă nu a marcat împotriva lui FC Botoşani, Baiaram a fost implicat şi într-un moment tensionat în timpul meciului de pe Ion Oblemenco, în minutul 28. Baiaram şi Pavlovic s-au luptat pentru balon, iar în urma duelului umăr la umăr, jucătorul Universităţii Craiova a avut câştig de cauză, în timp ce Pavlovic a căzut. Imediat, Marcel Bîrsan a fluierat fault pentru Botoşani, lucru care i-a enervat pe olteni.