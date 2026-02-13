Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: "A zis că e adevărat" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) după ce impresarul jucătorului, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit că portarul vrea să plece de la FCSB.
Târnovanu i-a confirmat lui Becali că poate pleca. Nu se pune problema acum, având în vedere că jucătorul are contract. Potrivit lui Gigi Becali, el ar putea pleca în iarna următoare, dacă va avea o ofertă bună. Târnovanu are clauză de reziliere de 5 milioane de euro.
Gigi Becali a vorbit cu Ştefan Târnovanu: “A zis că totul e adevărat. A fost corect, mi-a plăcut de el”
„Am vorbit cu el. I-am zis: «Acum nu te vinde nimeni». A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.
I-am zis: «Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga». El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.
A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: «Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!». Băiatul a înțeles tot”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.
Ştefan Târnovanu a fost, recent, scos din poartă la FCSB pentru a fi introdus Matei Popa (18 ani). Popa e jucător U21, iar introducerea lui în poartă rezolvă problema regulii U21. Popa a apărat şi în meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2, care a consfinţit eliminarea campioanei României din Cupă.
Ştefan Târnovanu este cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028. Înainte de a fi scos din poartă, Târnovanu a fost criticat de către Gigi Becali. Becali a mers ulterior la echipă şi i-a explicat lui Târnovanu că nu e scos din poartă ca pedeapsă, ci pentru ca FCSB să introducă un portar de regulă. Becali argumenta decizia prin faptul că adversarele FCSB-ului ajung rar la poartă.
Târnovanu a apărat ultima oară în FCSB – Fenerbahce 1-1. Cu Matei Popa în poartă, FCSB a obţinut doar victorii în campionat. Campioana le-a învins pe Csikszereda, cu 1-0, pe FC Botoşani, cu 2-1 şi pe Oţelul, cu 4-1.
