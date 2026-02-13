Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: "A zis că e adevărat" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) după ce impresarul jucătorului, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit că portarul vrea să plece de la FCSB.

Târnovanu i-a confirmat lui Becali că poate pleca. Nu se pune problema acum, având în vedere că jucătorul are contract. Potrivit lui Gigi Becali, el ar putea pleca în iarna următoare, dacă va avea o ofertă bună. Târnovanu are clauză de reziliere de 5 milioane de euro.

Gigi Becali a vorbit cu Ştefan Târnovanu: “A zis că totul e adevărat. A fost corect, mi-a plăcut de el”

„Am vorbit cu el. I-am zis: «Acum nu te vinde nimeni». A recunoscut că a avut zile proaste, că nu s-a concentrat bine. A recunoscut. Giovanni a zis ce a spus el. Nu a inventat nimic. Dar nu e problemă. S-a convins.

I-am zis: «Băi, tu nu poți pleca în vară! Doar în iarnă. Când aperi la națională și în cupele europene. Acum cine să te ia? Acum nu te pot băga». El a zis că vrea binele echipei și că a înțeles situația, că e greu.

A fost corect. Mi-a plăcut de el. A zis că totul e adevărat. Asta e. Nici nu am vrut să-l tachinez prea mult. I-am zis: «Bă, fii bărbat! Te clatini la prima bătaie de vânt? Stai în picioare!». Băiatul a înțeles tot”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.