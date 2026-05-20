Prima reacţie a lui Gică Hagi după ce Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1

Farul e aproape de un dezastru la care nimeni nu s-ar fi gândit. Dobrogenii au ajuns la barajul pentru evitarea retrogradării, unde se vor duela cu Chindia Târgovişte.

Gică Hagi a avut o primă reacţie după situaţia grea în care a ajuns clubul la care mai deţine 10% dintre acţiuni.

“Am lăsat conducătorii la Farul. Eu nu mai sunt acolo. Mai am doar 10% din acțiuni. E clar că e o perioadă dificilă. Ca orice echipă, trebuie să strângi rândurile.

Cei de acolo sunt capabili să redreseze situația. Trebuie să dovedească că merită să fie în prima ligă”, a spus Hagi, la conferinţa de presă susţinută la Buftea.

Programul meciurilor de promovare/retrogradare în Liga 1

Tragerea la sorţi pentru ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Superliga a avut loc, marţi, la Casa Fotbalului.