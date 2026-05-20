Farul e aproape de un dezastru la care nimeni nu s-ar fi gândit. Dobrogenii au ajuns la barajul pentru evitarea retrogradării, unde se vor duela cu Chindia Târgovişte.
Gică Hagi a avut o primă reacţie după situaţia grea în care a ajuns clubul la care mai deţine 10% dintre acţiuni.
Prima reacţie a lui Gică Hagi după ce Farul a ajuns la barajul pentru menţinerea în Liga 1
“Am lăsat conducătorii la Farul. Eu nu mai sunt acolo. Mai am doar 10% din acțiuni. E clar că e o perioadă dificilă. Ca orice echipă, trebuie să strângi rândurile.
Cei de acolo sunt capabili să redreseze situația. Trebuie să dovedească că merită să fie în prima ligă”, a spus Hagi, la conferinţa de presă susţinută la Buftea.
Programul meciurilor de promovare/retrogradare în Liga 1
Tragerea la sorţi pentru ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menţinerea/promovarea în Superliga a avut loc, marţi, la Casa Fotbalului.
Manşa tur
- Chindia Târgovişte – Farul Constanţa
- Hermannstadt – FC Voluntari
Manşa retur
- Farul Constanţa – Chindia Târgovişte
- FC Voluntari – Hermannstadt
Barajul se va disputa în dublă manşă, în 23 şi 31 mai.
- LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League
- Mihai Stoica l-a taxat dur pe Bogdan Andone după ce a refuzat FCSB: “Păi e frumos?”
- Face presiuni să plece de la FCSB. Jucătorul vrea să se transfere urgent
- Mihai Stoica, dezvăluiri din culise. Cum a decurs primul antrenament al lui Marius Baciu la FCSB: “Am tras cu ochiul”
- Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova