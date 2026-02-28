Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 17:26

Transferul carierei pentru Joyskim Dawa! Unde este dorit stoperul FCSB, cu o clauză de 5 milioane de euro

Joyskim Dawa / SPORT PICTURES

Deși a stat departe de gazon aproape un an, Joyskim Dawa atrage în continuare interes de la cluburi de renume din Europa. Dacă săptămâna trecută se vorbea despre un interes al celor de la Genk pentru stoper, acum, acesta se află pe radarul unui gigant din Hexagon.

Olympique Lyonnais ar fi dispusă să îl transfere pe fotbalistul camerunez în vârstă de 29 de ani, acesta având o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro.

Joyskim Dawa, pe lista celor de la Lyon

Joyskim Dawa este din vara anului 2022 la FCSB, fiind în ultimele sezoane unul dintre titularii incontestabili ai roș-albaștrilor, înainte de a se accidenta grav la naționala Camerunului.

Gigi Becali i-a fixat acestuia o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro și sunt șanse mari ca acesta să prindă transferul carierei la finalul acestui sezon.

Presa din Hexagon a dezvăluit că stoperul african este pe lista celor de la Olympique Lyonnais, care este în căutarea de soluții la nivelul compartimentului defensiv.

„Paulo Fonseca va avea nevoie de întăriri în centrul apărării. Chiar dacă Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Ruben Kluivert sau Noham Kamara își fac treaba foarte bine, Lyon va trebui să se consolideze în vara viitoare.

În acest sens, conducerea lui OL îl are în vizor, printre alții, pe Joyskim Dawa. Fundașul de 1,94m ar putea fi disponibil la un preț derizoriu în următoarea perioadă de mercato”, au scris cei de la foot01.com.

  • 137 de meciuri a jucat Joyskim Dawa la FCSB
  • 3 trofee are acesta în palmares alături de gruparea roș-albastră
