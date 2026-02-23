FCSB, tot mai aproape de play-out! Specialiştii au dat verdictul, chiar şi în cazul unui succes cu Metaloglobus - Antena Sport

Lucrurile stau din ce în ce mai rău pentru FCSB, după victoria obţinută de FC Argeş în faţa celor de la Farul Constanţa, scor 1-0. Campioana ultimelor două ediţii din Liga 1 nu mai este la mâna ei şi are nevoie şi de alte rezultate care să o avantajeze, chiar dacă se va impune în toate cele trei partide rămase din sezonul regulat.
FCSB este acum pe locul 10, cu 40 de puncte, la 6 puncte distanţă de FC Argeş, echipa de pe locul 6. Formaţia roş-albastră joacă luni seară cu Metaloglobus, pe teren propriu, dar chiar şi un un succes, şansele de a ajunge în play-off sunt mici.
FCSB are şanse tot mai mici de a ajunge în play-off! Calculele specialiştilor
Specialiştii de la Football Meets Data au făcut calculele cu o eventuală victorie a FCSB-ului în meciul de luni seară. Chiar şi în această situaţie, echipa lui Elias Charalambous are doar 22,2% şanse de a încheia sezonul regulat în top 6.
Până acum, doar Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid şi-au asigurat matematic locul în play-off, în timp ce în cazul lui CFR Cluj şi U Cluj pare doar o formalitate. Echipa din Gruia are 93,1% şanse să încheie pe un loc de play-off, în timp ce “şepcile roşii” au 91,9% şanse să încheie sezonul regulat în top 6.
🔢 Table shows Play-off chances assuming that 🇷🇴 FCSB beats 🇷🇴 Metaloglobus on Monday.
It doesn’t look good for FCSB because 🇷🇴 Argeş Piteşti only needs to beat 🇷🇴 Unirea at home and FCSB cannot catch them any more.
In that case the only hope for 🇷🇴 FCSB would be that one of… pic.twitter.com/Eku0QpjYrs
— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 22, 2026
FC Argeş, echipa care ocupă în prezent locul 6 şi care a obţinut trei puncte uriaşe cu Farul Constanţa, a primit 78% şanse din partea specialiştilor de la Football Meets Data. În ultimele două etape, FC Argeş joacă pe terenul lui Dinamo, după care va primi vizita Unirii Slobozia. Cu o singură victorie, piteştenii îşi asigură locul în play-off.
De partea cealaltă, FCSB va juca după meciul cu Metaloglobus, la Arad, împotriva celor de la UTA, după care va încheia sezonul regulat pe teren propriu, cu U Cluj.
