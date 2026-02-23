FCSB, tot mai aproape de play-out! Specialiştii au dat verdictul, chiar şi în cazul unui succes cu Metaloglobus - Antena Sport

Lucrurile stau din ce în ce mai rău pentru FCSB, după victoria obţinută de FC Argeş în faţa celor de la Farul Constanţa, scor 1-0. Campioana ultimelor două ediţii din Liga 1 nu mai este la mâna ei şi are nevoie şi de alte rezultate care să o avantajeze, chiar dacă se va impune în toate cele trei partide rămase din sezonul regulat.

FCSB este acum pe locul 10, cu 40 de puncte, la 6 puncte distanţă de FC Argeş, echipa de pe locul 6. Formaţia roş-albastră joacă luni seară cu Metaloglobus, pe teren propriu, dar chiar şi un un succes, şansele de a ajunge în play-off sunt mici.

FCSB are şanse tot mai mici de a ajunge în play-off! Calculele specialiştilor

Specialiştii de la Football Meets Data au făcut calculele cu o eventuală victorie a FCSB-ului în meciul de luni seară. Chiar şi în această situaţie, echipa lui Elias Charalambous are doar 22,2% şanse de a încheia sezonul regulat în top 6.

Până acum, doar Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid şi-au asigurat matematic locul în play-off, în timp ce în cazul lui CFR Cluj şi U Cluj pare doar o formalitate. Echipa din Gruia are 93,1% şanse să încheie pe un loc de play-off, în timp ce “şepcile roşii” au 91,9% şanse să încheie sezonul regulat în top 6.

