Farul - CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off - Antena Sport

Meciul Farul – CFR Cluj va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport duminică, de la ora 20:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Daniel Pancu şi-ar asigura calificarea în play-off înaintea ultimei etape.
Înaintea acestui meci, CFR Cluj e pe locul 5, cu 47 de puncte. Farul e pe 11, cu 37 de puncte, echipa antrenată de Ianis Zicu urmând să joace în play-out, ca şi în sezonul trecut.
Farul – CFR Cluj LIVE TEXT
Echipele probabile:
Farul (4-3-3): R. Munteanu – Sîrbu, Larie, G. Marins, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec, Grigoryan
Rezerve: Buzbuchi – Tănasă, Țîru, Ganea, Ramalho, Markovic, Doicaru, Gheorghe, Fotin, Duțu, Goncear, Banu, Vojtus
Antrenor: Ianis Zicu
CFR Cluj (4-3-3): Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
Rezerve: Vâlceanu – Braun, Masic, Kun, Keita, Zahovic, Fică, Huja, Șfaiț, Deac, Slimani, Kamara
Antrenor: Daniel Pancu
Arbitru: Florin Andrei
Asistenți: Adrian Vornicu și Alexandru Vodă
Arbitru VAR: Ionuț Coza
Asistent VAR: Sebastian Gheorghe
Rezervă: Vlad Baban
Observator arbitri: Liviu Ciubotariu
În tur, Farul s-a impus cu 2-0 cu CFR Cluj. Echipa lui Daniel Pancu vine după o serie incredibilă, de 9 victorii la rând în campionat. Etapa trecută, Farul a fost învinsă cu 1-0 de FC Argeş.
