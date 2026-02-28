Farul - CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off - Antena Sport

Daniel Pancu la un meci al lui CFR Cluj / Sport Pictures

Meciul Farul – CFR Cluj va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport duminică, de la ora 20:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Daniel Pancu şi-ar asigura calificarea în play-off înaintea ultimei etape.

Înaintea acestui meci, CFR Cluj e pe locul 5, cu 47 de puncte. Farul e pe 11, cu 37 de puncte, echipa antrenată de Ianis Zicu urmând să joace în play-out, ca şi în sezonul trecut.

Farul – CFR Cluj LIVE TEXT

Echipele probabile:

Farul (4-3-3): R. Munteanu – Sîrbu, Larie, G. Marins, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Ișfan, Alibec, Grigoryan

Rezerve: Buzbuchi – Tănasă, Țîru, Ganea, Ramalho, Markovic, Doicaru, Gheorghe, Fotin, Duțu, Goncear, Banu, Vojtus

Antrenor: Ianis Zicu

CFR Cluj (4-3-3): Popa – Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc

Rezerve: Vâlceanu – Braun, Masic, Kun, Keita, Zahovic, Fică, Huja, Șfaiț, Deac, Slimani, Kamara

Antrenor: Daniel Pancu