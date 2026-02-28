Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: "Nu am semnat niciun contract" - Antena Sport

Kennedy Boateng este ca și plecat de la Dinamo din vară, însă fundașul togolez a negat recent aceste informații. La conferința de presă premergătoare duelului cu FC Argeș din campionat, stoperul de 29 de ani a susținut că nu a vorbit cu nicio echipă, deși informațiile îl dau transferat în China la Shandong.

Subiectul “Kennedy Boateng” părea să se fi încheiat pentru Dinamo, în contextul în care Andrei Nicolescu și Zeljko Kopic au declarat public că el va pleca în vară. Cu toate acestea, fundașul din Togo are o altă narativă și susține că nu a semnat cu vreo echipă din China și mai mult decât atât, nu ar spune “nu” unei prelungiri a contractului.

Boateng neagă că va pleca de la Dinamo

Potrivit informațiilor gsp.ro, Boateng s-a înțeles cu formația chineză de la Shandong, unde va încasa un salariu imens de 80.000 de euro. Întrebat despre aceste detalii la conferința de presă organizată înaintea meciului cu FC Argeș, africanul a negat tot și și-a arătat devotamentul față de clubul alb-roșu.

“Am văzut o mulțime de știri cum că aș fi semnat cu Shandong din China. Să fiu sincer, nu am vorbit cu nimeni. Am avut oferte, dar Dinamo le-a respins. Eu nu am semnat niciun contract cu Shandong. Cred că mulți oameni sunt obsedați în legătură cu informațiile despre mine și un eventual transfer.

Nu acesta ar trebui să fie principalul obiectiv. Obiectivul meu principal e să fiu disponibil în fiecare săptămână și să joc pentru Dinamo. Nu am semnat niciun contract și încă sunt la Dinamo“, a spus fundașul togolez la conferința de presă.