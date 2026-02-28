Universitatea Craiova - Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele - Antena Sport

Meciul Universitatea Craiova – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 15:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular.
Înaintea duelului, Craiova este mare favorită. Oltenii sunt pe primul loc, cu 56 de puncte, în timp ce Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu 11 puncte.
Universitatea Craiova – Metaloglobus LIVE SCORE
Echipele de start:
Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Rus, Stefanovic, Screciu – Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) – Etim, Nsimba
Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
Antrenor: Filipe Coelho
Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic – Irimia, Purece, Sabater, Zakir – Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
Antrenor: Mihai Teja
Stadion „Ion Oblemenco”
Arbitru Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți Romică Bîrdeș (Pitești), Marius Bobe (București)
Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Claudiu Marcu (Constanța)
În tur, Craiova a remizat surprinzător, 0-0, la Clinceni, cu Metaloglobus. Ocaziile au curs la poarta nou-promovatei, mai ales Baiaram ratând câteva şanse mari, dar în cele din urmă Metaloglobus a reuşit să scoată un punct.
