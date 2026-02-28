Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova - Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele

Universitatea Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 13:39

Comentarii
Universitatea Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Oltenii, pe locul 1 la finalul sezonului regular dacă bat. Echipele

Jucătorii Universităţii Craiova se bucură, după un gol / Sport Pictures

Meciul Universitatea Craiova – Metaloglobus e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 15:00. Cu o victorie, echipa antrenată de Filipe Coelho îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea duelului, Craiova este mare favorită. Oltenii sunt pe primul loc, cu 56 de puncte, în timp ce Metaloglobus e “lanterna” clasamentului, cu 11 puncte.

Universitatea Craiova – Metaloglobus LIVE SCORE

Echipele de start:

Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Rus, Stefanovic, Screciu – Teles, Băluță, D. Matei, Anzor, Bancu (cpt.) – Etim, Nsimba
Rezerve: Isenko, Lung, Romanchuk, Mogoș, Fălcușan, Fl. Ștefan, Mora, Al. Crețu, Houri, Baiaram, D. Muntean, Al Hamlawi
Antrenor: Filipe Coelho

Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș (cpt.) – Țîrlea, G. Dumitru, R. Bădescu, Pasagic – Irimia, Purece, Sabater, Zakir – Visic, Huiban
Rezerve: Nedelcovici, D. Popa, R. Neacșu, Mpondo, Al. Gheorghe, L. Lis, Celaj, Carvalho, Ghimfus, D. Irimia, An. Sava
Antrenor: Mihai Teja

Reclamă
Reclamă

Stadion „Ion Oblemenco”
Arbitru Andrei Moroiță (Ploiești). Asistenți Romică Bîrdeș (Pitești), Marius Bobe (București)
Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Claudiu Marcu (Constanța)

În tur, Craiova a remizat surprinzător, 0-0, la Clinceni, cu Metaloglobus. Ocaziile au curs la poarta nou-promovatei, mai ales Baiaram ratând câteva şanse mari, dar în cele din urmă Metaloglobus a reuşit să scoată un punct.

Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIVAngajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
13:08
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo
12:39
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut
12:29
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter
12:15
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
11:48
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa
10:59
VideoBenfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial