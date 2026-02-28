Conducerea U Cluj s-a lămurit! Andrei Coubiș, transferat definitiv de „șepcile roșii”. Cât a costat mutarea - Antena Sport

Universitatea Cluj s-a calificat matematic în play-off, în urma succesului clar obținut vineri seară contra celor de la Oțelul Galați, scor 4-0, în ultima etapă a sezonului regular.

Stoperul Andrei Coubiș a punctat iarăși pentru formația antrenată de Cristiano Bergodi, iar oficialii ardelenilor s-au convins că a fost alegerea ideală pentru întărirea defensivei, motiv pentru care acesta a fost transferat definitiv.

Andrei Coubiș, transferat definitiv de la Sampdoria

Andrei Coubiș a impresionat după doar câteva apariții în tricoul celor de la Universitatea Cluj, acesta fiind împrumutat în iarnă de la Sampdoria, deși nu adunase nici măcar un minut pentru formația din Italia.

Crescut de academia celor de la AC Milan, stoperul a captat deja și atenția lui Mircea Lucescu, având două goluri și un assist de când a sosit pe Cluj Arena.

Potrivit primasport.ro, Coubiș avea în contract o clauză care vizează transferul definitiv în eventualitatea în care U Cluj s-ar fi calificat în play-off, lucru care s-a și întâmplat.