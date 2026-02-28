Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează - Antena Sport

Chiar dacă e aproape imposibil să mai prindă play-off-ul în acest sezon, FC Botoșani a avut un parcurs impresionant până acum. În ciuda resurselor puține și a infrastructurii precare, Leo Grozavu a construit o echipă puternică și competitivă.

Moldovenii au reușit o performanță fantastică în actuala stagiune, potrivit unui studiu publicat de către cei de la CIES Football Observatory, în care au depășit giganți ai fotbalului, precum Manchester City.

FC Botoșani, pressing peste „mașinăria” lui Pep Guardiola

Leo Grozavu a construit lucruri frumoase la Botoșani, iar echipa merită apreciată pentru parcursul din acest sezon, în ciuda faptului că va rata cel mai probabil prezența în play-off, asta deși s-a clasat în primele șase echipe din Liga 1 multe etape la rând.

La capitolul pressing, statisticienii de la CIES Football Observatory au publicat un studiu, iar echipa moldoveană s-a clasat pe locul 47 la nivel mondial, din 886 de formații.

Botoșănenii sunt la acest capitol peste Manchester City, având indexul pressingului de 89,1 (100 e maximul, reușit de ADO Den Haag din Țările de Jos). Acest coeficient e calculat pe baza variației standard a patru indicatori în raport cu media clubului în campionat. Datele pentru fiecare indicator sunt prezentate și ca raport în raport cu media campionatului. Indicatorii sunt: