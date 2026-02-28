Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală - Antena Sport

Tenismanul rus Daniil Medvedev a cucerit trofeul la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.311.005 dolari, în urma forfait-ului adversarului său din finala de sâmbătă, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări, au anunţat organizatorii, citaţi de Reuters.

Medvedev, fost lider al clasamentului mondial, aflat în prezent pe locul 11 ATP, şi-a trecut astfel în palmares al 24-lea său titlu în circuitul profesionist şi al doilea obţinut la turneul de la Dubai, unde s-a mai impus în 2023, după o finală câştigată în faţa compatriotului său Andrei Rublev.

Vineri, în semifinale, Daniil Medvedev a reuşit să-l elimine pe principalul favorit, canadianul Felix-Auger Aliassime (6-4, 6-2), în timp ce Tallon Griekspoor s-a impus cu 7-5, 7-6 (8/6) în faţa lui Andrey Rublev.

Not how I want to win a final. Hoping the injury for @Griekii is not too bad and wishing him a speedy recovery.

— Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2026

Olandezul a declarat după victoria împotriva lui Rublev că se confruntă cu o accidentare la ischiogambieri şi că s-ar fi retras dacă ar fi pierdut setul al doilea al semifinalei cu jucătorul rus.