Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală

Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 15:40

Comentarii
Daniil Medvedev, campion la Dubai! Rusul a pus mâna pe trofeu fără să joace în finală

Daniil Medvedev / Profimedia

Tenismanul rus Daniil Medvedev a cucerit trofeul la turneul ATP 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.311.005 dolari, în urma forfait-ului adversarului său din finala de sâmbătă, olandezul Tallon Griekspoor, din cauza unei accidentări, au anunţat organizatorii, citaţi de Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Medvedev, fost lider al clasamentului mondial, aflat în prezent pe locul 11 ATP, şi-a trecut astfel în palmares al 24-lea său titlu în circuitul profesionist şi al doilea obţinut la turneul de la Dubai, unde s-a mai impus în 2023, după o finală câştigată în faţa compatriotului său Andrei Rublev.

Daniil Medvedev, campion la Dubai

Vineri, în semifinale, Daniil Medvedev a reuşit să-l elimine pe principalul favorit, canadianul Felix-Auger Aliassime (6-4, 6-2), în timp ce Tallon Griekspoor s-a impus cu 7-5, 7-6 (8/6) în faţa lui Andrey Rublev.

Olandezul a declarat după victoria împotriva lui Rublev că se confruntă cu o accidentare la ischiogambieri şi că s-ar fi retras dacă ar fi pierdut setul al doilea al semifinalei cu jucătorul rus.

Reclamă
Reclamă

“Nu aşa aş fi vrut să câştig o finală. Sper ca accidentarea lui Grikspoor să nu fie prea gravă şi îi urez însănătoşire rapidă”, a scris Medvedev pe contul său de pe reţeaua X.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Observator
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik.ro
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
16:31
Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează
16:26
Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: “Nu am semnat niciun contract”
16:10
Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi”
16:02
LIVE SCOREUniversitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii întorc rezultatul în repriza secundă
15:46
Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off
14:57
Inter – Genoa LIVE TEXT (21:45). Cristi Chivu primeşte vizita lui Dan Şucu. Ianis Hagi, duel cu Galatasaray (19:00)
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial