Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi” - Antena Sport

FCSB va avea parte de un duel infernal duminică, pe un stadion sold-out la Arad. Campioana României ar putea fi exclusă din play-off la ora meciului, în funcție de rezultatul partidei dintre Dinamo și FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit despre situația de la nivelul lotului, anunțând printre altele și revenirea lui Florin Tănase.

FCSB, fără Vlad Chiricheș și Ngezana la Arad

UTA – FCSB este jocul care va închide ziua de duminică în Liga 1 și doar victoria mai ține aprinse speranțele pentru play-off ale roș-albaștrilor, asta dacă FC Argeș nu se impune pe Arena Națională în disputa cu Dinamo București.

La conferința de presă dinaintea partidei, Elias Charalambous a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, dar a anunțat și o altă indisponibilitate în cadrul lotului, pe lângă problema cunoscută a lui Ngezana.

„Nu va fi în lot. S-a antrenat alături de noi până acum două zile, după nu a mai făcut-o, deci nu va merge cu noi la Arad. (n. r. Ngezana) MM (n.r. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului) a spus totul, nu are rost să vorbim acum de Siyabonga. El e out acum, nu știm când va reveni”, a declarat Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.