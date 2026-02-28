Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi”

Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi”

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 16:10

Comentarii
Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: Nu va merge cu noi”

David Miculescu și Vlad Chiricheș / SPORT PICTURES

FCSB va avea parte de un duel infernal duminică, pe un stadion sold-out la Arad. Campioana României ar putea fi exclusă din play-off la ora meciului, în funcție de rezultatul partidei dintre Dinamo și FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit despre situația de la nivelul lotului, anunțând printre altele și revenirea lui Florin Tănase.

FCSB, fără Vlad Chiricheș și Ngezana la Arad

UTA – FCSB este jocul care va închide ziua de duminică în Liga 1 și doar victoria mai ține aprinse speranțele pentru play-off ale roș-albaștrilor, asta dacă FC Argeș nu se impune pe Arena Națională în disputa cu Dinamo București.

La conferința de presă dinaintea partidei, Elias Charalambous a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, dar a anunțat și o altă indisponibilitate în cadrul lotului, pe lângă problema cunoscută a lui Ngezana.

„Nu va fi în lot. S-a antrenat alături de noi până acum două zile, după nu a mai făcut-o, deci nu va merge cu noi la Arad. (n. r. Ngezana) MM (n.r. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului) a spus totul, nu are rost să vorbim acum de Siyabonga. El e out acum, nu știm când va reveni, a declarat Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.

Reclamă
Reclamă

Scenarii pentru ca FCSB să ajungă în play-off

FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Observator
Româncă din Abu Dhabi, despre momentele de panică după exploziile din oraș: Am auzit 3-4 bubuieli
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
Fanatik.ro
Iran, decizie majoră după ce SUA și Israel au bombardat țara
16:54
Universitatea Craiova – Metaloglobus 2-1. Oltenii încheie sezonul regular pe primul loc
16:54
Jucător și antrenor român, aflați într-o țară atacată de Iran în războiul cu SUA și Israel: “Au fost bubuituri”
16:46
Conducerea U Cluj s-a lămurit! Andrei Coubiș, transferat definitiv de „șepcile roșii”. Cât a costat mutarea
16:31
Statistică uluitoare! FC Botoșani, peste Manchester City. Clasamentul în care echipa lui Leo Grozavu impresionează
16:26
Conducerea și antrenorul i-au confirmat plecarea de la Dinamo, dar el neagă tot: “Nu am semnat niciun contract”
15:46
Farul – CFR Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Echipa lui Pancu poate să îşi asigure locul în play-off
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial