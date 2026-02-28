Elias Charalambous a anunțat o altă absență în lotul FCSB, pentru meciul de la Arad: „Nu va merge cu noi” - Antena Sport

FCSB va avea parte de un duel infernal duminică, pe un stadion sold-out la Arad. Campioana României ar putea fi exclusă din play-off la ora meciului, în funcție de rezultatul partidei dintre Dinamo și FC Argeș.
La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit despre situația de la nivelul lotului, anunțând printre altele și revenirea lui Florin Tănase.
FCSB, fără Vlad Chiricheș și Ngezana la Arad
UTA – FCSB este jocul care va închide ziua de duminică în Liga 1 și doar victoria mai ține aprinse speranțele pentru play-off ale roș-albaștrilor, asta dacă FC Argeș nu se impune pe Arena Națională în disputa cu Dinamo București.
La conferința de presă dinaintea partidei, Elias Charalambous a confirmat revenirea în lot a lui Florin Tănase, dar a anunțat și o altă indisponibilitate în cadrul lotului, pe lângă problema cunoscută a lui Ngezana.
„Nu va fi în lot. S-a antrenat alături de noi până acum două zile, după nu a mai făcut-o, deci nu va merge cu noi la Arad. (n. r. Ngezana) MM (n.r. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului) a spus totul, nu are rost să vorbim acum de Siyabonga. El e out acum, nu știm când va reveni”, a declarat Elias Charalambous, în cadrul conferinței de presă.
Scenarii pentru ca FCSB să ajungă în play-off
FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
