Sturm Graz, goluri pe manele româneşti. Promovare inedită pe Tik Tok a austriecilor

Sturm Graz a ales o manieră inedită pentru a promova golurile spectaculoase ale echipei.

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Luca Weinhandl şi Jurgen Heil au marcat pentru Sturm Graz, iar pe contul oficial de Tik Tok al clubului cele două reuşite au fost promovate pe manele româneşti. Pe funndal se aud Tzanca Uraganu sau Prinţesa de Aur, iar acest lucru a strânit zeci de mii de reacţii.

„When dreams come true”, mai scriu cei de la Sturm Graz în desciere şi „Made in Romania”.