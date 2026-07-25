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Sturm Graz, goluri pe manele româneşti. Promovare inedită pe Tik Tok a austriecilor

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 13:44

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Sturm Graz, goluri pe manele româneşti. Promovare inedită pe Tik Tok a austriecilor
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Sturm Graz a ales o manieră inedită pentru a promova golurile spectaculoase ale echipei.

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Luca Weinhandl şi Jurgen Heil au marcat pentru Sturm Graz, iar pe contul oficial de Tik Tok al clubului cele două reuşite au fost promovate pe manele româneşti. Pe funndal se aud Tzanca Uraganu sau Prinţesa de Aur, iar acest lucru a strânit zeci de mii de reacţii.

@sksturmofficial When dreams come true – Jürgen Heil with his first goal! 🤩 #sturmgraz #romania #tzancauraganu #madeinromania ♬ sunet original – Nek Music

„When dreams come true”, mai scriu cei de la Sturm Graz în desciere şi „Made in Romania”.

@sksturmofficial 17 year old Luca #Weinhandl scores against the Hearts! 🖤 #sturmgraz #romania #madeinromania #printesadeaur ♬ sunet original – Irina Manea 𝜗𝜚˚⋆

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