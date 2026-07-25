Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj. Anunț de ultim moment al clujenilor

Andrei Coubiș (23 de ani) a plecat de la U Cluj. Fundașul central a ajuns la un acord cu Lincoln City și va evolua în Championship.

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U Cluj a dat o adevărată lovitură financiară, în această vară, cu vânzarea lui Andrei Coubiș în Anglia. Clujenii vor încasa suma de trei milioane de euro în schimbul internaționalului român.

Andrei Coubiș a plecat de la U Cluj

Pe lângă sumă, U Cluj a păstrat și 15% din drepturile federative ale jucătorului. Nicolo Schira a anunțat recent faptul că formația din Ardeal va trebui să le achite celor de la Sampdoria, fostul club al lui Coubiș, 20% din suma încasată în schimbul transferului său.

Suma care va merge în contul italienilor este de 570.000 de euro, asta deoarece U Cluj le-a achitat celor de la Sampdoria deja 150.000 de euro pentru a-l transfera definitiv pe fundașul central, în această vară, iar procentele de 20% se calculează din diferența de 2,85 milioane de euro.

„Mulțumim, Andrei Coubiș!