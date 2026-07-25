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Universitatea Craiova dă totul pentru Champions League: schimbările pregătite la derby-ul cu Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 13:48

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Universitatea Craiova dă totul pentru Champions League: schimbările pregătite la derby-ul cu Dinamo

Jucătorii Universității Craiova, alături de Filipe Coelho, în timpul unui meci/ Sport Pictures

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Universitatea Craiova va fi cu gândul la returul cu Levski Sofia din turul doi preliminar de Champions League. Filipe Coelho e gata să-și menajeze toți titularii la derby-ul cu Dinamo.

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„Câinii” primesc vizita campioanei astăzi, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Partida din etapa a doua a Ligii 1 va fi în format live text, pe as.ro.

Universitatea Craiova, totul pentru Champions League: echipă schimbată pentru derby-ul cu Dinamo

Filipe Coelho pregătește o revoluție în primul 11 al Universității Craiova, pentru confruntarea cu marea rivală. Oltenii vor evolua cu o echipă de start complet schimbată la duelul cu Dinamo.

Titularii vor fi menajați pentru returul cu Levski Sofia, care va porni de la scorul de 1-0 pentru bulgari. Campioana forțează calificarea în turul trei preliminar de Champions League, unde ar putea da peste învingătoarea „dublei” Omonia Nicosia – Kairat Almaty.

Astfel, pentru duelul cu Dinamo, Filipe Coelho îi va menaja pe Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram, Vladimir Screciu sau Alexandru Cicâldău, printre alții. Conform fanatik.ro, oltenii vor alinia următorul prim 11 la duelul de pe arena Arcul de Triumf:

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  • Sava – Crețu, Stevanovic, Badelj (Rus) – Teles, Anzor, Băluță, Webster – Matei, Tavares, Nsimba.

La partida tur cu Levski, pierdută la limită, Universitatea Craiova a avut următorul prim 11: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu – Etim, Elisor, Baiaram.

Filipe Coelho nu ia în premieră o astfel de decizie, la Universitatea Craiova. Antrenorul portughez a schimbat echipa de start și în primele meciuri din acest sezon, mizând pe titularii de bază la partidele de Champions League, unii fiind schimbați în meciurile cu U Cluj, din Supercupă, și UTA, din Liga 1.

Față de meciul tur cu ML Vitebsk, din primul tur preliminar de Champions League, Filipe Coelho a efectuat șapte schimbări în echipa de start a Universității Craiova, la duelul de campionat cu UTA, câștigat cu 4-0. Inclusiv portarul a fost înlocuit, Laurențiu Popescu lăsându-i locul lui Răzvan Sava între buturi.

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  • Cum a arătat primul 11 al Universității Craiova la meciul tur cu ML Vitebsk: Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Rus, Teles – Cîmpanu, Căpățână, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Al Hamlawi, Baiaram.
  • Cum a arătat primul 11 al Universității Craiova la meciul de campionat cu UTA: Sava – Crețu, Stevanovic, Screciu – Heriberto Tavares, Teles, Mekvabishvili, Bancu – David Matei, Nsimba, Etim.

De schimbările din primul 11 al Universității Craiova ar putea profita Dinamo. „Câinii” au debutat cu stângul în noul sezon, fiind învinși de Petrolul, scor 0-1, în prima rundă. Formația lui Nuno Campos nu a mai câștigat un derby cu oltenii de doi ani, la momentul respectiv reușind să se impună cu 2-1, tot pe arena Arcul de Triumf.

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