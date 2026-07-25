Universitatea Craiova dă totul pentru Champions League: schimbările pregătite la derby-ul cu Dinamo

Universitatea Craiova va fi cu gândul la returul cu Levski Sofia din turul doi preliminar de Champions League. Filipe Coelho e gata să-și menajeze toți titularii la derby-ul cu Dinamo.

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„Câinii” primesc vizita campioanei astăzi, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Partida din etapa a doua a Ligii 1 va fi în format live text, pe as.ro.

Universitatea Craiova, totul pentru Champions League: echipă schimbată pentru derby-ul cu Dinamo

Filipe Coelho pregătește o revoluție în primul 11 al Universității Craiova, pentru confruntarea cu marea rivală. Oltenii vor evolua cu o echipă de start complet schimbată la duelul cu Dinamo.

Titularii vor fi menajați pentru returul cu Levski Sofia, care va porni de la scorul de 1-0 pentru bulgari. Campioana forțează calificarea în turul trei preliminar de Champions League, unde ar putea da peste învingătoarea „dublei” Omonia Nicosia – Kairat Almaty.

Astfel, pentru duelul cu Dinamo, Filipe Coelho îi va menaja pe Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram, Vladimir Screciu sau Alexandru Cicâldău, printre alții. Conform fanatik.ro, oltenii vor alinia următorul prim 11 la duelul de pe arena Arcul de Triumf: