S-a decis! Stadionul pe care se joacă Dinamo – FCSB

Situaţie complicată pentru echipele bucureştene. Nu se poate juca momentan pe Arena Naţională, iar FCSB a mai primit o lovitură.

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Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că echipa lui nu va mai juca în Ghencea, din cauza stării gazonului de pe Stadionul Steaua.

FCSB se va muta astfel pe „Arcul de Triumf”, acolo unde şi Dinamo joacă meciurile oficiale.

Mulţi fani se întreabă deja unde se va juca derby de România, dintre FCSB şi Dinamo, programat în runda 8.

„Pe 6 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a spus Andrei Nicolescu aseară, la Prima Sport.