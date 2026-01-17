Farul - Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off - Antena Sport

Închide meniul
Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 19:10

Farul - Hermannstadt / SPORT PICTURES

Farul Constanța și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei cu numărul 22 din Liga 1. Gruparea din Ovidiu avea nevoie de victorie în contextul luptei la play-off, dar aceștia au evitat înfrângerea în minutele de final.

De partea cealaltă, formația sibiană încă nu a spart gheața sub comanda lui Dorinel Munteanu, având doar două victorii în acest sezon.

Farul – Hermannstadt 1-1

Final de meci! 

Min. 88: GOL FARUL! Ionuț Vînă restabilește egalitatea.

Min. 52: GOL HERMANNSTADT! Eduard Florescu deschide scorul superb pentru oaspeți.

Min. 46: A început repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
  • Farul (4-3-3): Buzbuchi – Furtado, Larie, Țîru, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, D. Maftei, A. Duțu, Gustavo Marins, Nikolov, Ramalho, G. Iancu, Goncear, C. Sima, I. Cojocaru, Vojtus. Antrenor: Ianis Zicu
  • Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Căpușă, Stoica, Karo, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Neguț, Chițu, L. Stancu. Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski Antrenor: Dorinel Munteanu

La conferinţa de presă susţinută înaintea acestui meci, Ianis Zicu a transmis că a cerut trei transferuri la Farul. Afirmaţia a fost făcută în contextul în care preşedintele constănţenilor, Gică Popescu, a declarat că Zicu nu a vrut niciun jucător. Zicu a subliniat că Farul trebuie să fie foarte cumpătată însă, în condiţiile în care situaţia financiară a clubului nu este cea mai bună.

„Dacă am luat ce spune fiecare, lucrurile pot fi interpretate. Cred că Gică a vrut să spună, poate, cu totul altceva, și s-a înțeles că eu nu am vrut niciun jucător. Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi. La momentul acesta, eu am cerut trei jucători, pe anumite poziții, și clubul încearcă să-i găsească, dar trebuie făcute aceste lucruri treptat. 

Nu ne permitem să cheltuim bani, pentru că locul de anul trecut a făcut ca clubul să nu fie într-o situație foarte bună. Aceasta este realitatea în acest moment, încă nu am reușit să aducem vreun jucător. Perioada de transferuri este deschisă în continuare și vom vedea ce vom putea aduce”, a declarat Ianis Zicu, la conferința de presă. 

În tur Hermannstadt s-a impus cu 1-0, într-un meci pe care sibienii l-au disputat acasă.

