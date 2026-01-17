Farul - Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu - Antena Sport

Închide meniul
Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu

Bogdan Stănescu Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:01

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Meciul Farul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:15. Ianis Zicu îl va înfrunta pe Dorinel Munteanu. Ambele echipe au mare nevoie de puncte.

Înaintea acestui meci Farul e pe locul 10, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe penultimul loc, cu numai 13 puncte.

Farul – Hermannstadt LIVE SCORE

Farul (4-3-3): Buzbuchi – Maftei, Larie, Țîru, Furtado – Vînă, Dican, Ramalho – Grigoryan, Ișfan, Tănasă
Rezerve: R. Munteanu, D. Sîrbu, Pellegrini, Gustavo Marins, Radaslavescu, Marincean, Cr. Sima, Doicaru, Vojtus.
Antrenor: Ianis Zicu
Absenți: I. Cojocaru, Cr. Ganea (accidentați)

Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Căpușă, Stoica, Issah, K. Ciubotaru – Ivanov, Jair, Florescu – Neguț, Chițu, Bârstan
Rezerve: Pop, Muțiu, Nana, Karo, Stancu, Călugăru, Albu, Buș, Neguț, Marko, Ritivoi, A. Oroian
Antrenor: Dorinel Munteanu
Absenți: Balaure, Bejan (accidentați), Afalna (suspendat)

La conferinţa de presă susţinută înaintea acestui meci, Ianis Zicu a transmis că a cerut trei transferuri la Farul. Afirmaţia a fost făcută în contextul în care preşedintele constănţenilor, Gică Popescu, a declarat că Zicu nu a vrut niciun jucător. Zicu a subliniat că Farul trebuie să fie foarte cumpătată însă, în condiţiile în care situaţia financiară a clubului nu este cea mai bună.

„Dacă am luat ce spune fiecare, lucrurile pot fi interpretate. Cred că Gică a vrut să spună, poate, cu totul altceva, și s-a înțeles că eu nu am vrut niciun jucător. Nu cred că există antrenor în lume să nu-și dorească un jucător sau doi. La momentul acesta, eu am cerut trei jucători, pe anumite poziții, și clubul încearcă să-i găsească, dar trebuie făcute aceste lucruri treptat. 

Nu ne permitem să cheltuim bani, pentru că locul de anul trecut a făcut ca clubul să nu fie într-o situație foarte bună. Aceasta este realitatea în acest moment, încă nu am reușit să aducem vreun jucător. Perioada de transferuri este deschisă în continuare și vom vedea ce vom putea aduce”, a declarat Ianis Zicu, la conferința de presă. 

În tur Hermannstadt s-a impus cu 1-0, într-un meci pe care sibienii l-au disputat acasă.

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
