Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeș - Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile

FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile

Publicat: 24 octombrie 2025, 16:36

Comentarii
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile

Jucătorii lui Dinamo/ Sport Pictures

FC Argeș – Dinamo, duelul din etapa a 14-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la 20:30. „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni, după eșecul din runda precedentă, cu Rapid. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii s-au impus în derby-ul cu Dinamo, scor 2-0. „Câinii” au ratat astfel șansa de a urca pe loc de podium, la momentul respectiv. 

FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30) 

Dinamo ocupă locul patru, cu 23 de puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. „Câinii” sunt la egalitate cu FC Argeș, echipă care se clasează pe locul cinci.  

Trupa lui Bogdan Andone nu a reușit să se impună în ultimele două etape disputate. FC Argeș a remizat cu Farul, scor 0-0, și a fost învinsă de Petrolul, scor 0-1. 

Cele două echipe s-au duelat ultima dată în barajul pentru menținere/promovare în Liga 1 din urmă cu doi ani. Dinamo s-a impus cu un categoric 6-1 în meciul tur, pierzând returul cu 2-4. „Câinii” au reușit la momentul respectiv să revină pe prima scenă a fotbalului românesc, după un sezon petrecut în Liga a 2-a. 

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile: 

FC Argeș: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Caio, Matos, Bettaieb 

Antrenor: Bogdan Andone 

Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scumpElevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
Reclamă

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko – Musi 

Antrenor: Zeljko Kopic 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Observator
Casă şi 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se mută la sat din cauza vieţii scumpe la oraş
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
Fanatik.ro
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
16:31
LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten
16:26
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”
16:15
Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal”
15:34
Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA
15:31
Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său
15:14
FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene