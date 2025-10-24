FC Argeș - Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile - Antena Sport

FC Argeș – Dinamo, duelul din etapa a 14-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la 20:30. „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni, după eșecul din runda precedentă, cu Rapid.
Giuleștenii s-au impus în derby-ul cu Dinamo, scor 2-0. „Câinii” au ratat astfel șansa de a urca pe loc de podium, la momentul respectiv.
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30)
Dinamo ocupă locul patru, cu 23 de puncte, acumulate după 13 meciuri disputate. „Câinii” sunt la egalitate cu FC Argeș, echipă care se clasează pe locul cinci.
Trupa lui Bogdan Andone nu a reușit să se impună în ultimele două etape disputate. FC Argeș a remizat cu Farul, scor 0-0, și a fost învinsă de Petrolul, scor 0-1.
Cele două echipe s-au duelat ultima dată în barajul pentru menținere/promovare în Liga 1 din urmă cu doi ani. Dinamo s-a impus cu un categoric 6-1 în meciul tur, pierzând returul cu 2-4. „Câinii” au reușit la momentul respectiv să revină pe prima scenă a fotbalului românesc, după un sezon petrecut în Liga a 2-a.
Echipele probabile:
FC Argeș: D. Lazar – Oancea, M. Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu, Sierra, Blagaic – Caio, Matos, Bettaieb
Antrenor: Bogdan Andone
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko – Musi
Antrenor: Zeljko Kopic
- Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”
- Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA
- “Eroare majoră!” De ce Porumboiu crede că FCSB trebuia să primească penalty
- Verdictul dur al lui Adi Ilie în privinţa FCSB: “La cum joacă ratează play-off-ul”
- Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”