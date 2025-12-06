Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: "Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător..." - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a remarcat că au contat mult în derby absenţele lui Daniel Bîrligea şi David Miculescu, fotbalişti pe care îi consideră cei mai buni de la FCSB.

Becali i-a remarcat pe Mihai Toma (18 ani) şi Darius Olaru (27 de ani) după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0. Faptul că a ajuns să îl considere pe Toma cel mai bun fotbalist al FCSB-ului a ajuns să îl surprindă şi pe el.

“Bîrligea şi David Miculescu (n.r: care au lipsit la derby) sunt cei mai buni jucători (n.r: ai FCSB-ului). Dacă n-ai mijlocul terenului e greu să joci. Am avut Şut şi Lixandru, care nu prea au contat. Şut, numai la adversar, nu câştigă dueluri, Lixandru fuge de joc, i-e teamă, asta e treaba.

Nu mă aşteptam (n.r: să fie Dinamo superioară în primele 20 de minute), dar, totuşi, ştiam că nu pot duce ritmul. Ca dovadă, că aşa a fost. După aia au căzut, numai mingea la noi a fost.

Toma şi Olaru mi-au plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma…”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.