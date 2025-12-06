Remarcaţii lui Gigi Becali după FCSB-Dinamo 0-0: "Dacă a ajuns el să fie cel mai bun jucător..." - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a remarcat că au contat mult în derby absenţele lui Daniel Bîrligea şi David Miculescu, fotbalişti pe care îi consideră cei mai buni de la FCSB.
Becali i-a remarcat pe Mihai Toma (18 ani) şi Darius Olaru (27 de ani) după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0. Faptul că a ajuns să îl considere pe Toma cel mai bun fotbalist al FCSB-ului a ajuns să îl surprindă şi pe el.
“Bîrligea şi David Miculescu (n.r: care au lipsit la derby) sunt cei mai buni jucători (n.r: ai FCSB-ului). Dacă n-ai mijlocul terenului e greu să joci. Am avut Şut şi Lixandru, care nu prea au contat. Şut, numai la adversar, nu câştigă dueluri, Lixandru fuge de joc, i-e teamă, asta e treaba.
Nu mă aşteptam (n.r: să fie Dinamo superioară în primele 20 de minute), dar, totuşi, ştiam că nu pot duce ritmul. Ca dovadă, că aşa a fost. După aia au căzut, numai mingea la noi a fost.
Toma şi Olaru mi-au plăcut. Dacă cel mai bun jucător al nostru a ajuns să fie Toma…”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Liga 1.
În derby-ul de pe Arena Naţională primul şut pe spaţiul porţii i-a aparţinut lui Adrian Şut, care a trimis din careu, în minutul 21, dar Epassy a prins. Târnovanu a dat emoţii tuturor, rămânând întins pe gazon în minutul 31, după un contact cu Adrian Caragea, însă portarul gazdelor şi-a revenit şi a continuat meciul.
În minutul 49 Octavian Popescu a scăpat singur cu Epassy şi a încercat să trimită peste portarul dinamovist, dar a trimis şi peste poartă. Gnahore a lovit bara în minutul 75 şi Dinamo a dominat finalul de meci, fără să înscrie însă golul victoriei. A fost FCSB – Dinamo 0-0 şi echipa lui Charalambous e pe locul 8, cu 25 de puncte, la două puncte de ultimul loc de play-off. Dinamo, cu 35 de puncte, ocupă locul al treilea.
