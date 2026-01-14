Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: "Nu e nevoie de patine". Cum se prezintă gazonul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul

FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul

Alex Masgras Publicat: 14 ianuarie 2026, 18:28

Comentarii
FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: Nu e nevoie de patine. Cum se prezintă gazonul

Dani Coman şi Gigi Becali / Colaj Antena Sport

FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la FCSB ar refuza să intre pe teren, dacă condiţiile nu sunt bune.

FC Argeş, anunţ despre starea gazonului de la Mioveni, înaintea meciului cu FCSB: “Se acceptă doar crampoane”

După ce Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că starea gazonului de la Mioveni este bună, acesta nefiind îngheţat, clubul din Trivale a venit miercuri după-amiază cu o postare amuzantă, prin care a anunţat şi că terenul este pregătit pentru duelul de miercuri seară.

FC Argeş a postat o fotografie cu gazonul de pe stadionul din Mioveni curăţat de zăpadă şi care se prezintă în condiţii decente:

“Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, a scris FC Argeş, pe contul de Facebook.

Reclamă
Reclamă

FC Argeş şi FCSB se vor întâlni în primul meci oficial din 2026. Piteştenii se află pe locul 5 după 21 de etape, cu 34, în timp ce FCSB, ocupanta locului 9, are 31 de puncte.

Românii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharingRomânii caută al doilea job. Câţi bani pot face ca şofer de ride sharing
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
Fanatik.ro
Scandal uriaș! O mare campioană olimpică a fost acuzată de trădare națională
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Charalambous nu e convins că Arad vine la FCSB
20:56
VideoJurnal Antena Sport | Război și fotbal pentru Stoinov
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Sparge gheața cu victoria
20:51
VideoJurnal Antena Sport | Și campioana e pe minus
20:42
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos
20:31
VIDEODennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane 3 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 6 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”