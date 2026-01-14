FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: "Nu e nevoie de patine". Cum se prezintă gazonul - Antena Sport

FC Argeş şi FCSB se vor întâlni vineri seară, în etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Reluarea campionatului are loc într-o perioadă în care temperaturile scăzute şi ninsorile au pus stăpânire pe România.

La ora jocului, temperatura de la Mioveni va fi de -4°C, iar miercuri s-a scris despre faptul că jucătorii de la FCSB ar refuza să intre pe teren, dacă condiţiile nu sunt bune.

FC Argeş, anunţ despre starea gazonului de la Mioveni, înaintea meciului cu FCSB: “Se acceptă doar crampoane”

După ce Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că starea gazonului de la Mioveni este bună, acesta nefiind îngheţat, clubul din Trivale a venit miercuri după-amiază cu o postare amuzantă, prin care a anunţat şi că terenul este pregătit pentru duelul de miercuri seară.

FC Argeş a postat o fotografie cu gazonul de pe stadionul din Mioveni curăţat de zăpadă şi care se prezintă în condiţii decente:

“Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, a scris FC Argeş, pe contul de Facebook.