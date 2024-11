FC Hermannstadt - U Cluj LIVE TEXT (17:00). Liderul din Liga 1 caută prima victorie după două etape. Echipele de start - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău, nemulţumit de delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul dintre U Cluj şi FCSB

„Nu e ușor de acceptat o înfrângere. Nu înțeleg cum de primim un arbitru din București când jucăm cu o echipă din București, nu înțeleg de ce nu ni l-a dat pe Feșnic, din Cluj. Ca joc, prea mare respect am avut față de FCSB, e o echipă bună, poate cea mai bună, dar eu cred că azi puteam mai mult.

Nu am condus mingea, nu am încercat să luăm acțiuni de 1 la 1. Lipsă de inspirație, poate am fi putut egala, trebuie să mergem înainte, învățăm, e o înfrângere, prima acasă, urmează o perioadă de refacere… Mergem înainte, e doar o înfrângere.

Nu îmi reproșez (n.r. că Ovidiu Popescu a jucat fundaș dreapta), pentru că Boboc nu putea să joace, a făcut doar un antrenament înainte de joc, nu putea să ducă, și 45 de minute au fost prea multe.

Depinde de noi, nu ne-am îndeplinit niciun obiectiv. Depinde de noi, de fiecare. Trebuie să fim concentrați, serioși, să ne pregătim foarte bine, doar prin muncă ne putem îndeplini obiectivul.

Trebuie să tragem concluziile și să facem cât mai puține greșeli”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău pentru digisport.ro după U Cluj – FCSB 1-2.