Ioan Ovidiu Sabău a răbufnit după U Cluj - FCSB 1-2: "Cum primim un arbitru din Capitală când jucăm cu o echipă din Bucureşti?" - Antena Sport

Ioan Ovidiu Sabău a contestat delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul U Cluj – FCSB 1-2. Sabău a adresat doar această întrebare, nedorind să meargă mai departe cu acuzaţiile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul liderului Ligii 1 a punctat că echipa lui a fost lipsită de curaj în meciul cu campioana României. Sabău se aştepta la mai mult de la jucătorii săi şi a precizat că va urma o analiză după această partidă.

Ioan Ovidiu Sabău, nemulţumit de delegarea lui Marcel Bîrsan la meciul dintre U Cluj şi FCSB

„Nu e ușor de acceptat o înfrângere. Nu înțeleg cum de primim un arbitru din București când jucăm cu o echipă din București, nu înțeleg de ce nu ni l-a dat pe Feșnic, din Cluj. Ca joc, prea mare respect am avut față de FCSB, e o echipă bună, poate cea mai bună, dar eu cred că azi puteam mai mult.

Nu am condus mingea, nu am încercat să luăm acțiuni de 1 la 1. Lipsă de inspirație, poate am fi putut egala, trebuie să mergem înainte, învățăm, e o înfrângere, prima acasă, urmează o perioadă de refacere… Mergem înainte, e doar o înfrângere.

Nu îmi reproșez (n.r. că Ovidiu Popescu a jucat fundaș dreapta), pentru că Boboc nu putea să joace, a făcut doar un antrenament înainte de joc, nu putea să ducă, și 45 de minute au fost prea multe.