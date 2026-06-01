Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, sfertul de finală de la Roland Garros? Românca poate scrie istorie

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 16:55

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia

Sorana Cîrstea urmează să o întâlnească marți pe Mirra Andreeva în sferturile de finală de la Roland Garros, iar acum puțin timp organizatorii au anunțat ora de start a partidei de la Paris. Cei ce se ocupă de programul turneului de Grand Slam de pe zgură acordă importanță maximă duelului în urma căruia românca poate atinge cea mai bună performanță a ei la o astfel de competiție.

Sorana Cîrstea face un turneu de vis la Roland Garros, acolo unde a ajuns în sferturile de finală după un pacurs de excepție. Doar de două ori a mai atins tenismena din Târgoviște această fază a competiției la un Grand Slam, la US Open 2023 și altă ediție de French Open, în 2009.

Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva se joacă marți de la ora 12:00

Acum, Cîrstea va fi față în față cu o nouă stea din tenis, Mirra Andreeva, care la 19 ani a ajuns din nou într-o fază superioară a unui turneu de Grand Slam, la Roland Garos 2024 înregistrând și cea mai bună ei prestație la un mare șlem, calificarea în semifinale.

Partida se anunță una extrem de interesantă și prin prisma diferenței de vârstă dintre cele două care este confirmată și de o statistică intrigantă, Cîrstea având 36 de ani, iar rusoaica neschimbând “prefixul” spre 2 încă. De aceea, organizatorii turneului au decis să acorde importanță maximă partidei.

Duelul dintre Sorana Cîrstea și Mirra Andreeva va avea loc marți, mâine, de la ora 12:00, fiind primul duel programat pe cea mai sonoră arenă din Paris, Philippe-Chatrier.

Sorana Cîrstea s-a mai întâlnit o singură dată cu Mirra Andreeva, chiar anul acesta. A fost vorba despre un duel din 10 aprilie, în sferturile turneului de la Linz. Atunci, rusoaica s-a impus în trei seturi, scor 7-6(4), 4-6, 6-2.

