Home | Fotbal | Liga 1 | Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj

Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj

Mihai Alecu Publicat: 1 iunie 2026, 17:02

Comentarii
Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj

Universitatea Cluj ar urma să se despartă de doi jucători importanţi. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Cluj a început în forţă perioada de mercato şi l-a transferat pe Marius Ştefănescu, fostul jucător de la Sepsi şi FCSB, iar formaţia ardeleană este pregătită să bifeze şi câteva plecări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ardelenii au terminat pe locul 2 în Liga 1 şi au pierdut finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, iar pentru sezonul viitor au pregătit o campanie agresivă de transferuri, pentru a se lupta cu şanse şi mai mari pentru trofee.

Două plecări importante de la Universitatea Cluj

Răzvan Zamfir, omul venit în conducerea formaţiei ardelene de la rivala din oraş, CFR Cluj, a obişnuit prin capacitatea sa de a face transferuri inspirate şi de a reconstrui echipe. Împreună cu Cristiano Bergodi, acesta e gata să facă mai multe mutări în lotul lui U Cluj.

Doi dintre oamenii cu experienţă sunt pe lista neagră şi ar putea să plece în această vară. Andrej Fabry, mijlocaşul ofensiv adus de la UTA, şi Alessandro Murgia, mijlocaşul central fost la Hermannstadt, nu mai sunt doriţi la gruparea de pe Cluj Arena şi urmează să se caute o soluţie pentru viitorul lor, notează Fanatik.

  • Andrej Fabry a jucat în 27 de meciuri pentru U Cluj în ultimul sezon, reuşind 4 pase decisiv. De cealaltă pate, Alessandro Murgia a prins 23 de meciuri şi a marcat un gol.

Universitatea Cluj e activă pe piaţa transferurilor

Formaţia “Studenţilor” a reuşit deja al treilea transfer pentru sezonul viitor. Mai întâi l-au luat pe portarul Neoftyos Michel, de la Pafos, după care au anunţat şi aducerea lui Florent Poulolo, adus liber de contract după despărţirea de UTA. Ardelenii l-au mai luat şi pe Marius Ştefănescu, cel despre care s-a vorbit că are şanse mari să se întoarcă la Sepsi după promovarea echipei în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Un alt fotbalist care ar putea să ajungă sub comanda lui Cristiano Bergodi este Jason Kodor, atacant român de 20 de ani care este în prezent legitimat în Italia, la Lecce. Acesta ar fi deschis unei aventuri în fotbalul românesc, mai ales că şi alte formaţii sunt interesate de semnătura sa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
Fanatik.ro
Un sportiv de legendă și-a scos la vânzare casa. Cum arată impresionantul conac: 3 etaje, piscină cu cascadă, sală de cinema și vedere la lac
16:55

Când se joacă Sorana Cîrstea – Mirra Andreeva, sfertul de finală de la Roland Garros? Românca poate scrie istorie
16:36

Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională
15:52

Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia
15:11

OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea
14:58

VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului
14:57

Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 4 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul