Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj

Universitatea Cluj a început în forţă perioada de mercato şi l-a transferat pe Marius Ştefănescu, fostul jucător de la Sepsi şi FCSB, iar formaţia ardeleană este pregătită să bifeze şi câteva plecări.
Ardelenii au terminat pe locul 2 în Liga 1 şi au pierdut finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, iar pentru sezonul viitor au pregătit o campanie agresivă de transferuri, pentru a se lupta cu şanse şi mai mari pentru trofee.
Două plecări importante de la Universitatea Cluj
Răzvan Zamfir, omul venit în conducerea formaţiei ardelene de la rivala din oraş, CFR Cluj, a obişnuit prin capacitatea sa de a face transferuri inspirate şi de a reconstrui echipe. Împreună cu Cristiano Bergodi, acesta e gata să facă mai multe mutări în lotul lui U Cluj.
Doi dintre oamenii cu experienţă sunt pe lista neagră şi ar putea să plece în această vară. Andrej Fabry, mijlocaşul ofensiv adus de la UTA, şi Alessandro Murgia, mijlocaşul central fost la Hermannstadt, nu mai sunt doriţi la gruparea de pe Cluj Arena şi urmează să se caute o soluţie pentru viitorul lor, notează Fanatik.
- Andrej Fabry a jucat în 27 de meciuri pentru U Cluj în ultimul sezon, reuşind 4 pase decisiv. De cealaltă pate, Alessandro Murgia a prins 23 de meciuri şi a marcat un gol.
Universitatea Cluj e activă pe piaţa transferurilor
Formaţia “Studenţilor” a reuşit deja al treilea transfer pentru sezonul viitor. Mai întâi l-au luat pe portarul Neoftyos Michel, de la Pafos, după care au anunţat şi aducerea lui Florent Poulolo, adus liber de contract după despărţirea de UTA. Ardelenii l-au mai luat şi pe Marius Ştefănescu, cel despre care s-a vorbit că are şanse mari să se întoarcă la Sepsi după promovarea echipei în Liga 1.
Un alt fotbalist care ar putea să ajungă sub comanda lui Cristiano Bergodi este Jason Kodor, atacant român de 20 de ani care este în prezent legitimat în Italia, la Lecce. Acesta ar fi deschis unei aventuri în fotbalul românesc, mai ales că şi alte formaţii sunt interesate de semnătura sa.
- Portarul-golgheter, legendă și executant de lovituri libere la Cupa Mondială: opt goluri la națională
- Mihai Stoichiţă a spus ce schimbare aduce Gică Hagi la naţională, chiar înainte de meciul cu Georgia
- OFICIAL | Fostul jucător de la Liverpool şi Manchester City şi-a anunţat retragerea
- VIDEO | Imagini neverosimile! Simulare sau accident? Jucătorul, lovit de maşina medicală în timpul meciului
- Football Manager în realitate: echipa apărută în ciuda naziștilor, care în 2021 juca în divizia a șasea, a promovat în prima ligă