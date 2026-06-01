Cristiano Bergodi taie în carne vie: jucătorii care nu mai sunt doriţi la U Cluj

Universitatea Cluj a început în forţă perioada de mercato şi l-a transferat pe Marius Ştefănescu, fostul jucător de la Sepsi şi FCSB, iar formaţia ardeleană este pregătită să bifeze şi câteva plecări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ardelenii au terminat pe locul 2 în Liga 1 şi au pierdut finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, iar pentru sezonul viitor au pregătit o campanie agresivă de transferuri, pentru a se lupta cu şanse şi mai mari pentru trofee.

Două plecări importante de la Universitatea Cluj

Răzvan Zamfir, omul venit în conducerea formaţiei ardelene de la rivala din oraş, CFR Cluj, a obişnuit prin capacitatea sa de a face transferuri inspirate şi de a reconstrui echipe. Împreună cu Cristiano Bergodi, acesta e gata să facă mai multe mutări în lotul lui U Cluj.

Doi dintre oamenii cu experienţă sunt pe lista neagră şi ar putea să plece în această vară. Andrej Fabry, mijlocaşul ofensiv adus de la UTA, şi Alessandro Murgia, mijlocaşul central fost la Hermannstadt, nu mai sunt doriţi la gruparea de pe Cluj Arena şi urmează să se caute o soluţie pentru viitorul lor, notează Fanatik.

Andrej Fabry a jucat în 27 de meciuri pentru U Cluj în ultimul sezon, reuşind 4 pase decisiv. De cealaltă pate, Alessandro Murgia a prins 23 de meciuri şi a marcat un gol.

Universitatea Cluj e activă pe piaţa transferurilor

Formaţia “Studenţilor” a reuşit deja al treilea transfer pentru sezonul viitor. Mai întâi l-au luat pe portarul Neoftyos Michel, de la Pafos, după care au anunţat şi aducerea lui Florent Poulolo, adus liber de contract după despărţirea de UTA. Ardelenii l-au mai luat şi pe Marius Ştefănescu, cel despre care s-a vorbit că are şanse mari să se întoarcă la Sepsi după promovarea echipei în Liga 1.