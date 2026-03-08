Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate - Antena Sport

Închide meniul
Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate

Daniel Işvanca Publicat: 8 martie 2026, 11:34

Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate

Elias Charalambous / Colaj Antena Sport

FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima oară în istoria clubului, iar eșecul suferit pe Arena Națională cu Universitatea Cluj a fost cel care l-a determinat pe Elias Charalambous să își dea demisia de la campioana României.

Practic, se încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, cipriotul cucerind nu mai puțin de patru trofee și calificând pentru două sezoane consecutive echipa în faza principală a UEFA Europa League.

Elias Charalambous, rezultate istorice la FCSB

La data de 30 martie 2023, FCSB anunța numirea lui Elias Charalambous în funcția de antrenor principal, acesta fiind completat pe bancă de veteranul Mihai Pintilii.

După un titlu ratat dramatic la Ovidiu, au urmat două sezoane de referință pentru istoria campioanei României, care a cucerit nu mai puțin de patru trofee. Pe lângă asta, FCSB a înregistrat și două calificări succesive în grupa principală de Europa League.

Cel mai notabil rezultat din punct de vedere european a fost prezența în optimile Europa League, acolo unde gruparea roș-albastră a fost eliminată în dublă manșă de Olympique Lyonnais.

A încasat o avere pe banca roș-albaștrilor

5.000 de euro a fost salariul lunar cu care Elias Charalambous și-a început aventura la FCSB, însă veniturile tehnicianului cipriot au crescut considerabil după câștigarea primului titlu.

Gigi Becali i-a triplat salariul, iar pentru parcursul european, acesta a încasat un bonus de 200.000 de euro. Chiar dacă FCSB nu a ajuns în UEFA Champions League, Elias Charalambous a primit în continuare sume importante pentru a doua calificare la rând în grupa principală de Europa League.

În total, pentru cele două parcursuri europene și pentru cele patru trofee câștigate, Elias Charalambous a încasat de la Gigi Becali aproape jumătate de milion de euro.

Bilanț bun pentru Elias Charalambous la FCSB

De când a fost instalat pe banca celor de la FCSB, Elias Charalambous a bifat în total 170 de partide în calitate de antrenor al roș-albaștrilor, având un bilanț de 88 de victorii, 41 de rezultate de egalitate și 41 de înfrângeri.

Practic, tehnicianul a acumulat o medie de 1,7 de puncte pe meci la FCSB. Presa din Cipru a dezvăluit deja că acesta va negocia cu un club important din țară. FCSB îi caută deja un înlocuitor, iar varianta principală a lui Gigi Becali este Mirel Rădoi.

