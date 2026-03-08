Elias Charalambous și cei aproape 3 ani de mandat la FCSB! Suma colosală încasată de cipriot și performanțele realizate - Antena Sport

FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima oară în istoria clubului, iar eșecul suferit pe Arena Națională cu Universitatea Cluj a fost cel care l-a determinat pe Elias Charalambous să își dea demisia de la campioana României.

Practic, se încheie un ciclu de aproape trei ani la gruparea roș-albastră, cipriotul cucerind nu mai puțin de patru trofee și calificând pentru două sezoane consecutive echipa în faza principală a UEFA Europa League.

Elias Charalambous, rezultate istorice la FCSB

La data de 30 martie 2023, FCSB anunța numirea lui Elias Charalambous în funcția de antrenor principal, acesta fiind completat pe bancă de veteranul Mihai Pintilii.

După un titlu ratat dramatic la Ovidiu, au urmat două sezoane de referință pentru istoria campioanei României, care a cucerit nu mai puțin de patru trofee. Pe lângă asta, FCSB a înregistrat și două calificări succesive în grupa principală de Europa League.

Cel mai notabil rezultat din punct de vedere european a fost prezența în optimile Europa League, acolo unde gruparea roș-albastră a fost eliminată în dublă manșă de Olympique Lyonnais.