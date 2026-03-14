FCSB, pregătire specială pentru debutul lui Mirel Rădoi. Cum va fi primit de fani: „E unul dintre noi”

Viviana Moraru Publicat: 14 martie 2026, 10:42

Mirel Rădoi, la primul antrenament la FCSB/ Sport Pictures

Fanii FCSB-ului se pregătesc de debutul lui Mirel Rădoi. Antrenorul a revenit pe banca roș-albaștrilor și va bifa primul meci duminică, cu Metaloglobus, în prima etapă a play-out-ului.

Cu o zi înaintea meciului cu nou-promovata, FCSB a pus în vânzare eșarfe și tricouri inscripționate cu numele și chipul lui Mirel Rădoi.

Antrenorul va avea parte de un debut special, fanii urmând să-l primească cu brațele deschise. Campioana i-a încurajat pe suporteri, pe rețelele sociale, să-și achiziționeze noile eșarfe și tricouri, special create pentru fostul căpitan din Ghencea.

„Mirel se întoarce!

După un sezon care ne-a durut pe toți, vine cineva care știe ce înseamnă să iubească această echipă. Cineva care a fost aici, care a simțit ce simțim și noi, care a purtat aceaste culoari cu mândrie.

Mirel Radoi nu e doar un antrenor. E unul dintre noi. E omul care a fost pe teren, care a trăit fiecare meci, fiecare victorie și fiecare înfrângere cu sufletul. Și acum se întoarce să ne dea speranță, să ne dea o direcție, să ne arate că mai e cale înainte.

Suporterii pun mare bază pe el. Și cu dreptate. Pentru că Mirel știe ce înseamnă FCSB. Pentru că Mirel e al nostru.

Noile produse dedicate căpitanului nostru Mirel Radoi sunt disponibile EXCLUSIV pe magazinfcsb.ro și în ziua meciului, la magazinul nostru din incinta National Arena, intrarea dinspre D-dul Basarabiei. Tricou + eșarfă, pentru a-l susține și a arăta că suntem alături.

Vino, ia-ți produsele, și fii alături de echipă. Pentru că asta facem noi – suntem aici, mereu!”, a anunțat FCSB, pe rețelele de socializare.

FCSB se va duela cu Metaloglobus duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Mirel Rădoi l-a înlocuit pe bancă pe Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia după ratarea play-off-ului.

