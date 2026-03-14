FCSB, pregătire specială pentru debutul lui Mirel Rădoi. Cum va fi primit de fani: „E unul dintre noi”

Fanii FCSB-ului se pregătesc de debutul lui Mirel Rădoi. Antrenorul a revenit pe banca roș-albaștrilor și va bifa primul meci duminică, cu Metaloglobus, în prima etapă a play-out-ului.
Cu o zi înaintea meciului cu nou-promovata, FCSB a pus în vânzare eșarfe și tricouri inscripționate cu numele și chipul lui Mirel Rădoi.
FCSB, pregătire specială pentru debutul lui Mirel Rădoi
Antrenorul va avea parte de un debut special, fanii urmând să-l primească cu brațele deschise. Campioana i-a încurajat pe suporteri, pe rețelele sociale, să-și achiziționeze noile eșarfe și tricouri, special create pentru fostul căpitan din Ghencea.
„Mirel se întoarce!
După un sezon care ne-a durut pe toți, vine cineva care știe ce înseamnă să iubească această echipă. Cineva care a fost aici, care a simțit ce simțim și noi, care a purtat aceaste culoari cu mândrie.
Mirel Radoi nu e doar un antrenor. E unul dintre noi. E omul care a fost pe teren, care a trăit fiecare meci, fiecare victorie și fiecare înfrângere cu sufletul. Și acum se întoarce să ne dea speranță, să ne dea o direcție, să ne arate că mai e cale înainte.
Suporterii pun mare bază pe el. Și cu dreptate. Pentru că Mirel știe ce înseamnă FCSB. Pentru că Mirel e al nostru.
Noile produse dedicate căpitanului nostru Mirel Radoi sunt disponibile EXCLUSIV pe magazinfcsb.ro și în ziua meciului, la magazinul nostru din incinta National Arena, intrarea dinspre D-dul Basarabiei. Tricou + eșarfă, pentru a-l susține și a arăta că suntem alături.
Vino, ia-ți produsele, și fii alături de echipă. Pentru că asta facem noi – suntem aici, mereu!”, a anunțat FCSB, pe rețelele de socializare.
FCSB se va duela cu Metaloglobus duminică, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Mirel Rădoi l-a înlocuit pe bancă pe Elias Charalambous, cel care și-a dat demisia după ratarea play-off-ului.
