FCSB s-a despărţit oficial de Mirel Rădoi! Anunţul campioanei României

Bogdan Stănescu Publicat: 21 aprilie 2026, 16:49

Mirel Rădoi la finalul unui meci al FCSB-ului / Sport Pictures

FCSB a anunţat oficial, pe reţelele de socializare, despărţirea de Mirel Rădoi (45 de ani). Rădoi părăseşte echipa cu un bilanţ pozitiv, 3 victorii, un egal şi o înfrângere.

El a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Va pregăti acolo 3 jucători români: Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim. Primii doi sunt chiar jucători din naţionala României.

"#Oficial #Rădoi

FCSB anunță că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul principal al echipei noastre, după ce a decis să dea curs unei oferte venite dintr-un alt campionat. De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoți la noua echipă.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”, a anunţat FCSB, pe reţelele sociale.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB pe 10 martie, stând pe banca roş-albaştrilor numai 5 partide în acest nou mandat ca antrenor al echipei patronate de naşul său, Gigi Becali. A debutat cu un 0-0 cu Metaloglobus, apoi a învins-o pe UTA cu 1-0, a pierdut, 2-3, cu Botoşani, după care le-a învins pe Oţelul, 4-0 şi pe Farul, cu 3-2.

