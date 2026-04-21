FCSB s-a despărţit oficial de Mirel Rădoi! Anunţul campioanei României

Mirel Rădoi la finalul unui meci al FCSB-ului

FCSB a anunţat oficial, pe reţelele de socializare, despărţirea de Mirel Rădoi (45 de ani). Rădoi părăseşte echipa cu un bilanţ pozitiv, 3 victorii, un egal şi o înfrângere.

El a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Va pregăti acolo 3 jucători români: Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim. Primii doi sunt chiar jucători din naţionala României.

“#Oficial #Rădoi

FCSB anunță că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul principal al echipei noastre, după ce a decis să dea curs unei oferte venite dintr-un alt campionat. De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoți la noua echipă.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”, a anunţat FCSB, pe reţelele sociale.