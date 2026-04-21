FCSB s-a despărţit oficial de Mirel Rădoi! Anunţul campioanei României

FCSB a anunţat oficial, pe reţelele de socializare, despărţirea de Mirel Rădoi (45 de ani). Rădoi părăseşte echipa cu un bilanţ pozitiv, 3 victorii, un egal şi o înfrângere.
El a acceptat oferta turcilor de la Gaziantep. Va pregăti acolo 3 jucători români: Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim. Primii doi sunt chiar jucători din naţionala României.
OFICIAL | FCSB s-a despărţit de Mirel Rădoi!
FCSB anunță că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul principal al echipei noastre, după ce a decis să dea curs unei oferte venite dintr-un alt campionat. De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoți la noua echipă.
, a anunţat FCSB, pe reţelele sociale.
Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB pe 10 martie, stând pe banca roş-albaştrilor numai 5 partide în acest nou mandat ca antrenor al echipei patronate de naşul său, Gigi Becali. A debutat cu un 0-0 cu Metaloglobus, apoi a învins-o pe UTA cu 1-0, a pierdut, 2-3, cu Botoşani, după care le-a învins pe Oţelul, 4-0 şi pe Farul, cu 3-2.
