Farul Constanța – FCSB LIVE TEXT (20:30). Ultimul meci al lui Mirel Rădoi pe banca oaspeţilor

Farul Constanţa – FCSB se va disputa luni, de la ora 20:30, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1. Acesta va fi, probabil, ultimul meci al lui Mirel Rădoi pe banca roş-albaştrilor.
FCSB a obţinut două victorii în primele patru meciuri disputate în play-out şi este pe locul 2, cu 30 de puncte, la o singură lungime de liderul UTA, care are însă şi un meci mai mult disputat.
Farul Constanța – FCSB, în etapa a 5-a din play-out
De partea cealaltă, Farul lui Flavius Stoican e pe 13, primul loc care duce la barajul de menţinere în prima ligă. Dobrogenii au 23 de puncte şi sunt la egalitate cu echipa de pe 12 (Petrolul), care are însă un meci în plus.
Situaţia de la FCSB este una tensionată. Mirel Rădoi va accepta oferta lui Gaziantep şi va pleca cel mai probabil după meciul cu Farul. Gigi Becali a dezvăluit ce nu i-a convenit finului său.
“Mirel s-a supărat pentru treaba cu Chiricheș și de acolo i-a rămas. Că de ce am zis eu de Chiricheș, că așa am convenit că nu vorbesc. Eu nu vorbesc, dar să nu vorbesc de tot, nu se poate. Eu nu mă bag în alcătuirea echipei, îl las pe el să facă. Dar dacă văd ceva, nu pot să nu zic. Pot să fie și 1000 de antrenori”, a spus Becali.
Echipele probabile la Farul – FCSB
- Farul Constanța (4-3-3): Munteanu – Maftei, Furtado, Gustavo, Ganea – Vînă, Sîrbu, Radaslavescu – Tănasă, Alibec, Ișfan
- FCSB (4-3-3): Târnovanu – V. Crețu, Dawa, M. Popescu, Paulo – Fl. Tănase, Lixandru, Olaru – Miculescu, Stoian, Cisotti
