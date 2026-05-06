FCSB transferă din Liga 2! Primul nume propus este la un pas de promovare și a fost format în Olanda

FCSB pregătește o adevărată reconstrucție la nivelul lotului din vară, iar Gigi Becali a anunțat investiții masive în jucători, pentru a evita parcursul catastrofal din acest sezon.

Campioana României are în vizor un fotbalist care evoluează în prezent în Liga 2 și care a fost format de academia olandezilor de la FC Groningen.

Antoniu Manolache, în vizorul FCSB! Este la un pas de a promova alături de Corvinul

Cu școala de fotbal făcută în Olanda, Antoniu Manolache este unul dintre cei mai buni jucători care evoluează în prezent în Liga 2, dar care este la doar un pas de promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, alături de Corvinul Hunedoara.

În vârstă de 26 de ani, fundașul născut la Urziceni are 29 de meciuri jucate în acest sezon pentru formația antrenată de Florin Maxim, fiind marcator a patru goluri în actuala stagiune.

Potrivit fanatik.ro, jucătorul le-a fost propus deja celor de la FCSB, care, în ciuda întăririlor din defensivă, ar putea rămâne fără Joyskim Dawa, aflat în vizorul mai multor cluburi.